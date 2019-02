SSC Farul continuă antrenamentele în Turcia

11:38:14 / 08 Februarie 2019

Grigoras

Salariul meu merge, cateii toti latra, Marica imi accepta jignirile in soapta, eu sunt bosul cel mare daca vreti bani si finantare, ma doare in pix, eu sunt cel mai tare. Am gonit macelarul, apoi pe Avram, asta e smecherie, sunt mare bastan. Ce daca in tara, nimeni nu ma mai vrea, aici e viata frumoasa si bani voi avea. Beau bere la meciuri, antrenament 5 contra 2,va place sau nu va place, taceti ca-s smardoi. L-am batut eu pe Pitu, pe Lica umilit, urmeaza si Marica la timpul potrivit.