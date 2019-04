SSC Farul, doar un punct în duelul cu ASU Poli

SSC Farul Constanţa a încheiat la egalitate, scor 1-1 (R. Surdu 20 / A. Badea 75), meciul disputat miercuri, pe teren propriu, cu ASU Poli Timişoara, în etapa a 29-a a Ligii a 2-a la fotbal. O partidă în care Farul s-ar fi putut impune dacă ar fi înscris al doilea gol, însă Rafa Miranda a trimis mingea în bara transversală în minutul 36, iar portarul Murariu a respins mingea şutată periculos de Georgian Păun în minutul 88. În plus, maniera de arbitraj a centralului Cătălin Buşi, din Rm. Vâlcea, a fost una care a dezavantajat formaţia constănţeană, cavalerul fluierului tratând într-o manieră diferită intervenţiile jucătorilor celor două echipe, iertându-i pe oaspeţi de cel puţin o eliminare.

Au evoluat pentru Farul: R. Avram (cpt.) - Joao Diogo (84 M. Doumbia), Ispas, Ehmann, Neciu - Celestino, D. Toma - M. Fotescu (55 G. Păun), Diego Rosado, R. Miranda - R. Surdu (55 N. Moise).

„În repriza a doua nu am avut suficient de multă prospeţime. Nu am reuşit să închidem jocul. Centralul a fost total depăşit de joc. Cred că am fi meritat victoria. Sunt nemulţumit de rezultat. Nu pot să le reproşez jucătorilor. Acesta este fotbalul. E clar că dezamăgirea este mare, pentru că am fi putut ajunge pe locul 10 în cazul unei victorii”, a declarat antrenorul principal al echipei constănţene, Petre Grigoraş.

Celelalte rezultate ale etapei: Daco-Getica Bucureşti - Universitatea Cluj 2-6, Academica Clinceni - CS Baloteşti 4-0, ACS Poli Timişoara - Metaloglobus Bucureşti 1-0, Sportul Snagov - Luceafărul Oradea 2-4, CS Mioveni - Aerostar Bacău 2-0, Dacia Unirea Brăila - ACS Energeticianul 3-1, UTA Arad - Pandurii Tg. Jiu 3-3, Petrolul Ploieşti - FC Argeş 1-2.

Joi, de la ora 17.30, va avea loc ultima partidă a rundei: Ripensia Timișoara - Chindia Târgoviște.

Clasament: 1. Clinceni 67p (golaveraj: 61-17), 2. U. Cluj 60p (62-22), 3. Chindia 60p (56-29), 4. Petrolul 59p (52-25), 5. Snagov 59p (45-26), 6. FC Argeş 53p (42-24), 7. Mioveni 48p (43-30), 8. UTA 42p (46-42), 9. Ripensia 36p (33-37), 10. Pandurii 34p (48-49), 11. Luceafărul 34p (38-52), 12. Metaloglobus 34p (24-48), 13. Energeticianul 33p (32-35), 14. SSC FARUL 33p (37-48), 15. ASU Poli 32p (24-29), 16. Daco-Getica 30p (39-47), 17. Aerostar 26p (39-56), 18. Baloteşti 22p (25-58), 19. ACS Poli 22p (26-53), 20. Dacia Unirea 19p (25-70).