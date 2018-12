SSC Farul încheie anul pe teren propriu

După cele două înfrângeri de la Timișoara, 0-1 cu Ripensia și 0-3 cu ACS Poli, SSC Farul Constanța va întâlni sâmbătă, de la ora 11.30 (în direct la Digi Sport 1 și Telekom Sport 1), pe stadionul din strada Primăverii, pe UTA Arad, în etapa a 21-a a Ligii a 2-a la fotbal, ultima din acest an. Aflați în subsolul ierarhiei ligii secunde, pe loc retrogradabil, jucătorii pregătiți de Petre Grigoraș și Marian Dinu au doar varianta victoriei, pentru a nu-și înrăutăți și mai mult situația din clasament. Vor lipsi din echipa constănțeană căpitanul Alexandru Grigoraș și Roumadi, ambii accidentați, dar va reintra Kwadwo Twumasi.

„La Timișoara era important să adunăm puncte. Ne-am dus cu sacul gol și am venit la fel. O surpriză neplăcută. Dezamăgirea a fost mare. Avem acum meciul cu UTA, o echipă care a câștigat foarte multe puncte în deplasare. Au un antrenor extrem de experimentat (n.r. - Ionuț Popa) și sunt convins că vom avea o partidă extrem de dificilă. Este ultima partidă din acest an și ne dorim o victorie. Dacă am reuși sâmbătă victoria ar fi extraordinar. Jucătorii nu cred că se vor gândi la Moș Crăciun și sper să avem o evoluție foarte bună. Jucătorii trebuie să demonstreze că merită să rămână la acest club. Când vrei să îndeplinești un obiectiv, trebuie să ai calități. Sper să mobilizez jucătorii pentru această partidă. Am speranța că toată lumea va fi profesionistă. În iarnă se va face o analiză. Să sperăm că deciziile vor fi cele mai corecte și benefice pentru club”, a declarat antrenorul principal al Farului, Petre Grigoraș.

Celelalte meciuri ale etapei - vineri, 7 decembrie, ora 17.30: FC Argeş - Pandurii Tg. Jiu (Digi Sport 1 și Telekom Sport 1), ora 19.30: U. Cluj - Chindia Târgovişte (Digi Sport 1 și Telekom Sport 1); sâmbătă, 8 decembrie, ora 11.00: Ripensia Timișoara - Luceafărul Oradea, Aerostar Bacău - Metaloglobus Bucureşti, CS Mioveni - Sportul Snagov, Daco-Getica Bucureşti - Academica Clinceni, Dacia Unirea Brăila - ACS Poli Timişoara, ora 14.00: ACS ASU Politehnica Timișoara - ACS Energeticianul; duminică, ora 12.00: Petrolul Ploieşti - CS Baloteşti (Digi Sport 1 și Telekom Sport 1).

Clasament: 1. Chindia 44p (golaveraj: 40-20), 2. Snagov 43p (31-14), 3. Clinceni 42p (39-15), 4. Petrolul 42p (38-18), 5. U. Cluj 41p (44-14), 6. FC Argeş 38p (33-18), 7. Mioveni 34p (33-17), 8. Pandurii 28p (35-30), 9. Energeticianul 28p (30-26), 10. UTA 28p (31-29), 11. Daco-Getica 24p (29-29), 12. ASU Poli 24p (18-23), 13. Luceafărul 23p (24-37), 14. Ripensia 22p (23-31), 15. Metaloglobus 21p (15-34), 16. SSC FARUL 19p (28-41), 17. Aerostar 19p (23-38), 18. Baloteşti 19p (20-36), 19. ACS Poli 10p (17-43), 20. Dacia Unirea 9p (17-55).