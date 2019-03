SSC Farul înfruntă liderul, sâmbătă, la Constanța

Sâmbătă, de la ora 11.00 (în direct la Digi Sport 1 și Telekom Sport 1), în etapa a 23-a a Ligii a 2-a la fotbal, stadionul din strada Primăverii va găzdui confruntarea dintre echipele SSC Farul Constanța și Sportul Snagov. Un meci dificil pentru jucătorii pregătiți de Petre Grigoraș și Marian Dinu, duelul cu ocupanta primului loc în clasamentul eșalonului secund fiind un examen important pentru formația constănțeană. Aflată în zona minată a ierarhiei, SSC Farul are nevoie de puncte ca de aer, pentru nu pierde contactul cu echipele aflate în lupta pentru evitarea retrogradării.

„Sper să fie un nou început pentru Farul și mâine să obținem prima victorie din acest an. Am mare încredere în jucători. Sper ca rezultatul să ne fie favorabil și să părăsim locul pe care ne aflăm. Am fost plăcut impresionat de modul cum am fost încurajați de suporteri la Clinceni și îi așteptăm sâmbătă în număr cât mai mare la stadion. Va fi o partidă dificilă, dar cel mai important lucru este să jucăm la un nivel ridicat. Nici nu concep să nu învingem. Sunt jucători cu calitate. Nu este o diferență mare între locul unu și șaptesprezece. Jucătorii nu trebuie să se considere cu nimic inferiori”, a declarat antrenorul principal Petre Grigoraș.

„Ne propunem victoria. Noi abordăm fiecare meci la victorie. Numele Farul trebuie să urce pe scena principală a fotbalului românesc. Am avut o surpriză foarte mare în meciul de la Clinceni, ca o echipă din liga a doua să fie încurajată pe toată durata partidei de suporteri, iar la sfârșit, chiar dacă am pierdut, ne-au aplaudat și nu am primit vreun reproș”, a spus și căpitanul echipei constănțene, Denis Ispas.

La meciul de sâmbătă, doamnele și domnișoarele vor avea intrarea liberă la meciul de sâmbătă, dar și foștii jucători ai Farului la nivel de seniori pot asista gratuit la meci, putând să-și ridice invitațiile de la sediul clubului, de la stadionul din strada Primăverii.

Programul partidelor din etapa a 23-a - vineri, ora 17.30: FC Argeş - Chindia Târgoviște (Digi Sport 1 și Telekom Sport 1); sâmbătă, ora 11.00: SSC Farul Constanţa - Sportul Snagov, ACS Poli Timişoara - Luceafărul Oradea, Aerostar Bacău - ACS Energeticianul, CS Mioveni - Pandurii Tg. Jiu, Daco-Getica Bucureşti - CS Baloteşti, Dacia Unirea Brăila - Academica Clinceni, ora 14.00: Ripensia Timişoara - UTA Arad; duminică, ora 14.00: Petrolul Ploieşti - Metaloglobus Bucureşti (Digi Sport 1 și Telekom Sport 1), ora 17.30: Universitatea Cluj - ASU Politehnica Timişoara.

Clasament: 1. Snagov 49p (golaveraj: 37-15), 2. Clinceni 48p (42-15), 3. Petrolul 48p (45-19), 4. U. Cluj 47p (49-15), 5. Chindia 47p (44-25), 6. FC Argeş 41p (36-20), 7. Mioveni 37p (33-23), 8. UTA 32p (35-30), 9. Energeticianul 29p (30-28), 10. Pandurii 28p (36-35), 11. ASU Poli 26p (18-23), 12. Ripensia 25p (25-32), 13. Daco-Getica 24p (30-33), 14. Luceafărul 24p (24-39), 15. Metaloglobus 24p (17-43), 16. Aerostar 22p (34-42), 17. SSC FARUL 20p (29-43), 18. Baloteşti 19p (21-43), 19. ACS Poli 13p (18-45), 20. Dacia Unirea 12p (19-58).