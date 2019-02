SSC Farul întâlneşte CS Făurei, la Poarta Albă

14:49:30 / 23 Ianuarie 2019

Pentru Cosmin

Danciulescu a plecat din cauza antrenorului, Avram la fel dupa ce si el si Lica au fost injurati in birou de Grigoras beat inaintea meciului cu Arad, Avram a pus niste conditii aproximative cu ale noastre, fara cateva persoane in preajma clubului de care Ciprian asculta si nu e bine deloc si se pare ca, dupa jignirile lui Grigoras si faptul ca Ciprian doreste sa tina langa el anumite persoane le stiti toti cu speranta ca anumitii vor influenta primaria si Cjc sa finanteze, astea sunt motivele plecarii celor 2,noroc cu Vasile Geambazi care a dat 3 jucatori si cu Lica care a adus unul de la Craiova si unul de la Calarasi, bine rebuturi dar daca faimosul Fl Dumitri cel care ameninta ca jucatorii ca vine in iarna si se pare ca auzind ce se intampla la Cta alegand Snagovul, marele impresar a dat bir cu fugitii si el, primarul se pare ca nu va mai finanta chiar daca dupa cererea catre Osim a substantivului Farul facuta pentru a numai putea primaria niciodata sa infiinteze Csm Farul fara mister sa aprobe a dus la razgandirea primariei sa finanteze, apoi sincer vorbind se vorbea de chibiti ca suporterii vor sa conduca pe banii primariei iar acum se intampla acelasi lucru, ba din contra si pe banii Cjc, insa aici e delicat, mai nou se pare ca exista un dosar penal pentru deturnare de fonduri, sa vedem daca o eventuala finantare se mai poate, cazul cazarii la Hotelul lui Carabas(socrul) aici sau facut magariile si apoi bataia cu Miron, sa ei bani pentru copii si sa ceri dupa 650 ron de copil ptr un turneu la Bucuresti cand ai avut bani de la Cjc, sa faci sedinte la Akan si sa tipi ca renunti la copii ca nu platesc cotizatii, ca nu platesc impizite, pai daca te-ai bagat si ai pus botul sa ei bani mai Ciprica ti-a impus si oameni mister Horia. E groasa cu voi rau!