SSC Farul joacă şi de Ziua Europei

SSC Farul Constanţa va susţine joi seară, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), în deplasare, meciul cu CS Mioveni, din etapa a 34-a a Ligii a 2-a la fotbal. O partidă în care fotbaliştii pregătiţi de Petre Grigoraş şi Marian Dinu vor să obţină un rezultat pozitiv, mai ales că doar patru puncte despart formaţia constănţeană de prima poziţie retrogradabilă.

„Va fi un meci dificil. Mioveni este o echipă imprevizibilă. Partidele care mai sunt de jucat le tratăm ca pe o finală și sper să câștigăm la Mioveni. E o luptă grea la retrogradare, pentru că echipele sunt echilibrate valoric” - Daniel Toma.

„E cert că ne dorim victoria, să reparăm imaginea pe care am lăsat-o după meciul din etapa trecută. În fotbal este bine că ai această șansă. Orice se poate întâmpla, ați văzut și aseară, la meciul Liverpool - Barcelona. Fotbalul e fotbal, sportul este sport, se poate întâmpla orice. Avem nevoie de puncte. Tratăm fiecare partidă serios. Mă interesează să avem un joc consistent. Îmi doresc victoria, dar un rezultat de egalitate nu ar fi un eșec. Sunt convins că jucătorii vor da dovadă de caracter și vor încerca să câștige toate partidele . Am încredere în echipă, am încredere în jucători” - Petre Grigoraș, antrenor principal SSC Farul.

Programul celorlalte partide - vineri, ora 11.00: FC Argeş - Ripensia Timişoara (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); sâmbătă, ora 11.00: Luceafărul Oradea - Daco-Getica Bucureşti, Petrolul Ploieşti - Dacia Unirea Brăila (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), Aerostar Bacău - ACS Poli Timişoara, ACS Energeticianul - Sportul Snagov, Metaloglobus Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu, ora 12.00: Chindia Târgovişte - CS Baloteşti, ora 12.00: ASU Politehnica Timişoara - Academica Clinceni (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); duminică, ora 14.00: Universitatea Cluj - UTA Arad (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport).

Clasament: 1. Clinceni 76p (golaveraj: 67-19), 2. Chindia 73p (63-31), 3. U. Cluj 69p (77-26), 4. Petrolul 65p (59-32), 5. Snagov 63p (48-30), 6. FC Argeş 59p (46-26), 7. Mioveni 49p (46-37), 8. Ripensia 45p (40-44), 9. UTA 44p (50-51), 10. Metaloglobus 43p (33-51), 11. ASU Poli 41p (31-30), 12. Luceafărul 40p (43-55), 13. Daco-Getica 39p (47-50), 14. SSC FARUL 39p (41-54), 15. Pandurii 38p (54-54), 16. Energeticianul 35p (38-44), 17. Aerostar 32p (51-60), 18. ACS Poli 26p (28-58), 19. Baloteşti 24p (25-65), 20. Dacia Unirea 19p (27-95).