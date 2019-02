SSC Farul l-a transferat pe Raul Avram

16:47:16 / 01 Februarie 2019

Doar atat?

Sa ceri substantivul Farul pentru a forta primaria sa - ti dea bani neputand sa mai faca CSM fara voia ta, te lauzi ca aduci jucatori de la Dinamo etc si aduci petarde, ii oferi functie ridicola lui Barbu cu gandul ca refuza insa olteanul disperat accepta, datorii la juc si angajati si pe 3 luni si te lauzi ca ai cheltuit sute de mii, bine ti-a zis primarul cand i-ai spus ca aduci oameni la alegeri ca ce 100 de spectatori o sa castige alegerile, disperarea ca nu stii sigur daca primesti bani si nu o sa primesti te macina, Horia prietenasul sa ales cu dosar si nici de la Cjc nu o sa primesti, degeaba tii cei 3 catei Akan, Pitu si Romul de Marcosanu care plange ca a cheltuit vreo 300 mil si nu ii dai functie, sfarsitul e aproape, Dumnezeu nu doarme dragul meu, la cate magarii faci o sa te duci in liga a 3 a, sa vezi cand se anunta in presa si dosarelul de la Dna pentru deturnare de fonduri publice(200 mii euro) de la Cjc, o aruncati pe Miron vad, dar se pare ca nu va linistiti, in cantonamentul din Antalia vorbeste Moraru si Ciocanel ca treceti ca pleaca echipa de pe liga 4.Apocalipsa se apropie!