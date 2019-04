SSC Farul, meci chiar în Duminica Paştelui

SSC Farul Constanţa va întâlni duminică, 28 aprilie, de la ora 11.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), în deplasare, pe FC Argeş, în ultima partidă din etapa a 32-a a Ligii a 2-a la fotbal. Astfel, chiar înainte de a ciocni, la prânz, ouăle roşii în Duminica Paştelui, suporterii constănţeni îşi vor face încălzirea urmărind echipa favorită, iar jucătorii pregătiţi de Petre Grigoraş şi Marian Dinu vor să le ofere o victorie.

„Sunt bucuros că am reuşit să marchez şi primul gol într-un meci oficial pentru Farul în liga a doua (n.r. - în victoria din etapa trecută, 2-1 cu Aerostar). Meciul de la Piteşti va fi unul dificil. Va fi o partidă grea, cu o echipă din primele şase. Trebuie să legăm victoriile. Să sperăm că batem la Piteşti”, a spus mijlocaşul Tudor Moldovan, care, din păcate, nu va putea evolua în meciul de duminică, fiind accidentat. Şi Daniel Toma este accidentat, iar Ispas este suspendat după cartonaşul roşu primit în etapa precedentă.

„Trebuie să scoatem un rezultat bun. Încă nu avem linişte. Am încredere în echipă, trebuie să ne facem datoria. O partidă extrem de dificilă. Am aşteptări din partea jucătorilor, am încredere în ei, am încredere că vom reuşi un rezultat favorabil. Orice punct contează. Sunt convins că supoterii ne vor urmări la TV şi îi vom simţi alături de noi. Vom face tot posibilul să nu spargă ouăle prea tare, de nervi, ci de bucurie, în urma unui scor bun. Le urăm tuturor un Paşte Fericit”, a declarat antrenorul principal al Farului, Petre Grigoraş.

Alte rezultate - joi, 25 aprilie: Chindia Târgoviște - Academica Clinceni 1-0; vineri, 26 aprilie: Luceafărul Oradea - CS Mioveni 2-2, Pandurii Tg. Jiu - CS Balotești 4-0, Metaloglobus Bucureşti - Sportul Snagov 1-0, ACS Energeticianul - UTA Arad 2-2, Aerostar Bacău - Dacia Unirea Brăila 9-0.

Celelalte meciuri ale etapei vor avea loc astfel - vineri, 26 aprilie, ora 18.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport): Universitatea Cluj - Ripensia Timișoara, ora 19.00: ASU Poli Timişoara - ACS Poli Timişoara; sâmbătă, 27 aprilie, ora 12.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport): Petrolul Ploieşti - Daco-Getica Bucureşti.

Clasament: 1. Clinceni 73p (golaveraj: 64-18), 2. Chindia 70p (62-31), 3. U. Cluj 66p (72-23), 4. Snagov 63p (48-29), 5. Petrolul 62p (55-29), 6. FC Argeş 56p (44-25), 7. Mioveni 49p (46-36), 8. UTA 44p (50-49), 9. Metaloglobus 40p (30-51), 10. Ripensia 39p (36-42), 11. Luceafărul 39p (43-55), 12. ASU Poli 38p (29-29), 13. Pandurii 37p (54-54), 14. SSC FARUL 36p (40-51), 15. Energeticianul 35p (37-41), 16. Daco-Getica 33p (41-49), 17. Aerostar 32p (51-59), 18. Baloteşti 24p (25-62), 19. ACS Poli 23p (27-55), 20. Dacia Unirea 19p (27-93).