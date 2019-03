SSC Farul merge la Balotești pentru victorie

SSC Farul Constanţa va susține sâmbătă, de la ora 11.00 (în direct la Digi Sport 1 şi Telekom Sport 1), în etapa a 24-a a Ligii a 2-a la fotbal, la Baloteşti, o partidă desosebit de importantă în lupta pentru evitarea retrogradării. SSC Farul este pe locul 18, cu 20 de puncte, în timp ce echipa din Balotești se află pe locul 17, cu 22 de puncte, astfel că obiectivul formației constănțene este unul singur: victoria.

„Este un meci greu. Am înțeles că acolo este un teren prost. Eu cred că o să fie un meci de luptă, care pe care. O atmosferă bună, încă nu am pierdut nimic. Am pierdut două meciuri, am jucat cu două echipe bune, toate meciurile sunt grele. Așteptăm să câștigăm sâmbătă, și cred că sâmbătă o să vină și prima victorie. Trebuie să avem o atitudine mai agresivă, fiindcă nu poți să joci doar din talent. Publicul a fost extrordinar și la Clinceni, și aici la Constanța. Ne pare rău că nu am putut să-i mulțumim, dar sâmbătă cred că o să îi mulțumim”, a spus Robert Neciu la conferința de presă desfășurată joi, la stadionul din strada Primăverii.

„După două înfrângeri consecutive, împotriva unor echipe mai omogene, care ne-au afectat puțin, sper că am reușit să trecem peste aceste două eșecuri. Sunt aproape convins că sâmbătă va fi o altă atitudine a echipei, un joc mai mult consistent și așteptăm să câștigăm primele puncte. Cred că a trecut perioada de adaptare și nu mai avem nicio scuză, iar jucătorii au înțeles mesajul și echipa se poate exprima mult mai bine. Valoarea noastră este una peste a multor competitoare din liga a doua. Trebuie să aducem trei puncte mai mult decât necesare. Sunt convins că echipa pe care o conduc poate depăși starea actuală din clasament. Nu concepem să pierdem această partidă. Trebuie să avem încredere în echipă, în grup. Trebuie să ne încălzim sufletele, și nou, și suporterilor noștri, care au fost extraordinari și ne-au susținut. Sunt convins că vor veni momente frumoase și pentru noi. Iar sâmbătă este prima oportunitate de a demonstra că, într-adevăr, suntem o echipă solidă, care se poate bate de la egal la egal cu orice adversar”, a declarat și antrenorul principal Petre Grigoraș.