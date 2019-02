SSC Farul mută spectaculos pe piața transferurilor

11:32:03 / 08 Februarie 2019

Pentru Crossd

Unitate a fost, pana cand interesele unora au dezbinat o galerie frumoasa, sa spus ca suporterii vor sa conduca pe banii primariei, cei de acum ce fac? Cine are interese, fraierii care au facut Car-uri si si au donat salarii sau cei care au luat ceva moca ca vai doamne sa trezit Farist peste noapte, interese poate au cei care candva injurau antrenorul si presedintele si apoi semna si decidea pe banii donati de suporteri renuntand la Osim, eu mi am donat mai mult de jumate de salariu pentru licitatie si un nenorocit a decis singur pentru a ramane salariat la club pe banii mei. Interese are antrenorul care numai avea unde merge si sta pe 4000 de euro la club, Lica care pentru a se pensiona pupa mana la toti si accepta umilinta, Marica care a manjit unii suporteri cu bani sa-l sustina, interese au unii care pentru a-si umple timpul sambata ii doare n cur ca e unul sau altul necontribuind in trecut cu ceva la echipa, interese au Pitu si Siscu care pentru un salariu fiind muritori de foame, antrenorii de copiii care castiga din cotizatii, nu suporterul de rand care a contribuit cu bani 2 ani de zile dintr-un salariu normal si acum sunt injurati de postaci ai partidului.