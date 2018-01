SSC Farul nu depune armele în privința mărcii FC Farul

14:18:48 / 22 Decembrie 2017

CARACTERE INFECTE !

Nu inteleg de ce nu lasa palmaresul suporterilor . Acest fratila este sageata lui hagi . De ce il intereseaza asa mult brandul Farul pe hagi din moment ce are proiectul lui la Ovidiu. Sigla si palmaresul trebuie sa ramana suporterilor , suporteri care de zeci de ani au mers cu aceasta echipa in toata tara si cateva meciuri in Europa. Iar giani nedelcu care a distrus aceasta echipa , sa-si vada de treaba lui , sa nu mai trimita toti aurolacii la licitatie . Aici se vede ura oamenilor , oameni care au fost langa noi la inceput (draica,lica,darius,chivu) si ura celor din oras , gen hagi , nedelcu si altii . Lasati palmaresul suporterilor si lasati interesele deoparte , FOMISTILOR !