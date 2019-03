SSC Farul nu şi-a depăşit statutul

Primul meci oficial susţinut pe teren propriu în acest an de către noua echipă de la SSC Farul Constanţa s-a încheiat cu un rezultat nefavorabil, jucătorii antrenaţi de Petre Grigoraş şi Marian Dinu cedând sâmbătă, în duelul cu liderul, Sportul Snagov, scor 1-2 (Fotescu 90 / Al. Ioniţă II 13-pen., Tazouti 53). Partida din etapa a 23-a a Ligii a 2-a la fotbal a fost una în care evoluţia constănţenilor a lăsat de dorit, prestaţia slabă arătând că nu se poate închega peste noapte o formaţie capabilă să pună probleme adversarilor, antrenorul Petre Grigoraş fiind nemulţumit şi de lipsa de atitudine a jucătorilor de la Farul, cu toate că evoluau în faţa propriilor suporteri.

Oaspeţii au deschis scorul dintr-un penalty comis de Pedro Celestino, după care mijlocaşul Farului a fost aproape de egalare, trimiţând mingea în bara laterală, din lovitură liberă, în minutul 25. Peste două minute, fundaşul V. Lică ar fi putut majora avantajul Snagovului, dar a reluat balonul, cu capul, în transversală. După al doilea gol al liderului am mai notat două ocazii foarte bune de gol ale echipei vizitatoare, portarul Raul Avram intervenind salvator în faţa lui Alexandru Ioniţă II, scăpat singur spre poartă, în minutul 56, dar şi la şutul lui Borţoneanu, din minutul 63, din interiorul careului. Reuşita lui Fotescu a venit prea târziu, iar în cele trei minute de prelungiri jucătorii Farului nu au putut duce măcar o dată mingea în careul advers.

„Dezamăgirea este mare. Am părut o echipă nearticulată, fără agresivitatea pozitivă pe care le-am cerut-o. Din păcate, nu am arătat aproape nimic din ce am pregătit şi am discutat. O victoria oaspeţilor absolut meritată. Am părut debusolaţi. Au avut o viteză clar în plus faţă de noi. Din păcate, nu am reuşit să încheg o echipă nouă într-un timp record. Întârzie acea unitate de grup. Înfrângerile sunt înfrângeri şi sunt greu de digerat. Trebuie să se trezească toată lumea. Am rămas repetenţi la capitolul atitudine. Nu joacă CV-urile, nu joacă numele. Va trebui o schimbare de atitudine radicală”, a declarat tehnicianul gazdelor, Petre Grigoraş.

„Sunt foarte fericit pentru că antrenez aceşti jucători. Vreau să îi felicit pentru jocul bun pe care l-au făcut. Am întâlnit o echipă Farul în criză de puncte. Acest meci este foarte important pentru noi, pentru că s-ar putea să fi luat o opţiune importantă în lupta pentru promovare. Îmi pare rău pentru Farul şi îmi doresc să se salveze de la retrogradare, pentru a se bate la anul pentru promovare”, a spus antrenorul oaspeţilor, Eugen Trică.

Au evoluat următoarele formaţii - Farul: R. Avram - Sabangeanu, Ehmann, Ispas (cpt.), Neciu - M. Doumbia, Celestino (54 T. Moldovan) - Joao Diogo (46 Fotescu), G. Păun (77 Rosado), R. Miranda - N. Moise; Snagov: A. Marinescu - Gîţ, Fl. Ilie (cpt.), V. Lică, B. Stancu - L. Ion - Tazouti, Borţoneanu, Huiban (88 Ait), Danale (67 L. Manole) - Al. Ioniţă II (84 D. Buia).

După a doua înfrângere consecutivă din acest an, SSC Farul a coborât pe locul 18, cu 20 de puncte, iar în etapa viitoare va disputa un meci extrem de important, în deplasare, cu CS Baloteşti.

Alte rezultate din etapa a 23-a- vineri: FC Argeş - Chindia Târgoviște 0-1; sâmbătă: ACS Poli Timişoara - Luceafărul Oradea 1-1, Aerostar Bacău - ACS Energeticianul 1-1, CS Mioveni - Pandurii Tg. Jiu 2-2, Daco-Getica Bucureşti - CS Baloteşti 1-2, Dacia Unirea Brăila - Academica Clinceni 0-2, Ripensia Timişoara - UTA Arad 1-0.

Programul celorlalte partide din etapa a 23-a - duminică, ora 14.00: Petrolul Ploieşti - Metaloglobus Bucureşti (în direct la Digi Sport 1 și Telekom Sport 1); luni, ora 17.30: Universitatea Cluj - ASU Politehnica Timişoara (în direct la Digi Sport 1 și Telekom Sport 1).

Clasament: 1. Snagov 52p (golaveraj: 39-16), 2. Clinceni 51p (44-15), 3. Chindia 50p (45-25), 4. Petrolul 48p (45-19), 5. U. Cluj 47p (49-15), 6. FC Argeş 41p (36-21), 7. Mioveni 38p (35-25), 8. UTA 32p (35-31), 9. Energeticianul 30p (31-29), 10. Pandurii 29p (38-37), 11. Ripensia 28p (26-32), 12. ASU Poli 26p (18-23), 13. Luceafărul 25p (25-40), 14. Daco-Getica 24p (31-35), 15. Metaloglobus 24p (17-43), 16. Aerostar 23p (35-43), 17. Baloteşti 22p (23-44), 18. SSC FARUL 20p (30-45), 19. ACS Poli 14p (19-46), 20. Dacia Unirea 12p (19-60).