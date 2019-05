SSC Farul, partidă importantă pe teren propriu

Miercuri, de la ora 16.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), SSC Farul Constanţa va evolua în faţa propriilor suporteri, partida cu Daco-Getica Bucureşti, din etapa a 35-a a Ligii a 2-a putând aduce liniştea în tabăra constănţeană. Un duel în care Farul își dorește și o revanșă pentru înfrângerea din tur, mai ales că situația este cu totul alta în tabăra constănțeană.

„Ne va aștepta o partidă dificilă. Un meci care pe care. Ne dorim foarte mult o victorie, pentru a ne securiza locul în clasament. Importantă este victoria, important este să câștigăm mâine. Nu mă gândesc la ce va fi din vară, trebuie să ne îndeplinim obiectivul și vom vedea apoi ce se va întâmpla” - Paul Antoche.

„Este bine că am trecut peste un șoc psihologic după înfrângerea cu Petrolul și am reușit să câștigăm absolut meritat la Mioveni. E clar că echipa este mult mai așezată, cu evoluții, în general, bune spre foarte bune. Vom avea un meci foarte, foarte dificil. În fața propriilor suporteri suntem datori cu o evoluție cât mai bună și cu un rezultat pe măsură. Personal, consider că este cel mai important meci din ultimele patru etape. Fariștii adevărați vin și la bine, dar și la greu. I-am dezamăgit în ultimul meci acasă, dar acum ne dorim să le oferim victoria” - Petre Grigoraș, antrenor principal SSC Farul.

Programul celorlalte meciuri ale etapei - marţi, ora 16.00: Pandurii Tg. Jiu - Chindia Târgovişte (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); miercuri, ora 11.00: Metaloglobus Bucureşti - Luceafărul Oradea, ora 12.00: CS Baloteşti - ACS Energeticianul, miercuri, ora 13.00: Sportul Snagov - ASU Politehnica Timişoara, ora 18.00: UTA Arad - Aerostar Bacău, ACS Poli Timişoara - FC Argeş, Dacia Unirea Brăila - CS Mioveni; joi, ora 18.00: Academica Clinceni - Universitatea Cluj (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), ora 20.00: Ripensia Timişoara - Petrolul Ploieşti (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport).

Clasament: 1. Clinceni 77p (golaveraj: 69-21), 2. Chindia 76p (69-31), 3. U. Cluj 72p (80-26), 4. Petrolul 68p (68-33), 5. Snagov 64p (51-33), 6. FC Argeş 62p (48-27), 7. Mioveni 49p (46-39), 8. Metaloglobus 46p (39-51), 9. Ripensia 45p (41-46), 10. UTA 44p (50-54), 11. Luceafărul 43p (44-55), 12. ASU Poli 42p (33-32), 13. SSC FARUL 42p (43-54), 14. Daco-Getica 39p (45-51), 15. Pandurii 38p (54-60), 16. Energeticianul 36p (41-47), 17. Aerostar 35p (52-60), 18. ACS Poli 26p (28-59), 19. Baloteşti 24p (25-71), 20. Dacia Unirea 19p (28-104).