SSC Farul, prima remiză fără gol în actualul campionat

SSC Farul Constanţa a încheiat la egalitate, scor 0-0, partida disputată miercuri, pe teren propriu, cu Daco-Getica Bucureşti, din etapa a 35-a a Ligii a 2-a la fotbal. A fost un meci în care prima repriză a fost una de vacanţă, după care, în partea a doua a jocului, Farul a forţat victoria, însă nu a reuşit să înscrie în poarta adversă. Cel mai aproape de gol a fost Pedro Celestino, în minutul 49, mingea trimisă din lovitură liberă de mijlocaşul constănţean lovind bara laterală. Ocaziile nu au lipsit în repriza a doua, Georgian Păun, Tudor Moldovan şi Neciu ratând şi ei golul care ar fi adus cele trei puncte în contul Farului.

„Rezultatul nu ne mulţumeşte. Jocul în prima repriză a fost anost, fără ritm. După pauză am dominat, am pus presiune. Din păcate, nu am reuşit să înscriem. Prima parte modestă, poate una dintre cele mai slabe ale echipei. Încă nu suntem scăpaţi de griji. Orice punct este important. Nu pot să le reproşez jucătorilor că nu au încercat să câştige. S-a văzut, clar, o altă atitudine în repriza a doua. Mă aşteptam să câştigăm în ultimele zece minute” - Petre Grigoraș, antrenor principal SSC Farul.

Au evoluat următoarele formaţii - Farul (antrenor Petre Grigoraş): R. Avram (cpt.) - Joao Diogo, Antoche, Ehmann, Ispas - Celestino, D. Toma - M. Fotescu (61 G. Păun), T. Moldovan, Neciu - R. Surdu (61 N. Moise); Daco-Getica (antrenor Marius Baciu): Gavrilaş (cpt.) - Cotigă (83 Neacşu), I. Prodan, V. Motroc, Georgescu - Tudorică - M. Martin (58 C. Dedu), Călinţaru, R. Stănescu (78 Burcea), R. Grecu - Nsiah. Cartonaşe galbene: T. Moldovan, Neciu / Georgescu, Nsiah, Neacşu. Meciul a fost arbitrat la centru de Adrian Ilyes (Ploieşti).

Alte rezultate: Pandurii Tg. Jiu - Chindia Târgovişte 0-2, Metaloglobus Bucureşti - Luceafărul Oradea 0-1, CS Baloteşti - ACS Energeticianul 1-4, Sportul Snagov - ASU Politehnica Timişoara 2-0, UTA Arad - Aerostar Bacău 2-1, ACS Poli Timişoara - FC Argeş 1-0, Dacia Unirea Brăila - CS Mioveni 0-6.

Programul ultimelor două meciuri ale etapei - joi, ora 18.00: Academica Clinceni - Universitatea Cluj (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), ora 20.00: Ripensia Timişoara - Petrolul Ploieşti (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport).

Clasament: 1. Chindia 79p (golaveraj: 71-31), 2. Clinceni 77p (69-21), 3. U. Cluj 72p (80-26), 4. Petrolul 68p (68-33), 5. Snagov 67p (53-33), 6. FC Argeş 62p (48-28), 7. Mioveni 52p (52-39), 8. UTA 47p (52-55), 9. Luceafărul 46p (45-55), 10. Metaloglobus 46p (39-52), 11. Ripensia 45p (41-46), 12. SSC FARUL 43p (43-54), 13. ASU Poli 42p (33-34), 14. Daco-Getica 40p (45-51), 15. Energeticianul 39p (45-48), 16. Pandurii 38p (54-62), 17. Aerostar 35p (53-62), 18. ACS Poli 29p (29-59), 19. Baloteşti 24p (26-75), 20. Dacia Unirea 19p (28-110).

În etapa următoare, SSC Farul va juca în deplasare, sâmbătă, 18 mai, de la ora 13.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), la Oradea, cu Luceafărul.