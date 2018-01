SSC Farul s-a calificat în optimi la Trofeul „Telegraf”

06:57:48 / 28 Ianuarie 2018

Trofeu

Observ ca circul continua. Cu organizatori( si un regulament care nu corespunde dorintelor majoritatii echipelor inscrise sau neinscrise.) care avantajeaza unele echipe potent financiare. Sunteti prinsi pe picior gresit domnilor organizatori si nu aveti prevazute in regulament,pe langa altele neprevazute,ce sanctiuni primesc echipele si jucatorii care refuza sa joace sau parasesc terenul. Ca mentineti aceeasi atitudine de indiferenta fata de 24-25-26 echipe va priveste,dar nu va onoreaza! Nu va ascundeti in spatele unui regulament desuet si faceti ceva macar sa iesiti cu bine la mal. Unii dintre cei care din diferite motive sustin actuala situatie afirmand ca participarea unor fosti fotbalisti de performanta ridica nivelul Trofeului si aduce spectatori mai multi intr-o sala in care spectatorii stau infofoliti pentru ca nu este un pic de caldura,este falsa. Daca lumea vrea sa vada fosti fotbalisti ca Iftodi,Coman,Belodedici etc echipele din Murfatlar,Valul,Mangalia,Navodari,Kogalniceanu ii pot aduce la un amical in localitatile lor. Cat despre invitatia primita nu o pot onora din cateva motive,dintre care cea mai importanta este ca suntem pe lungimi de unda diferite. Prin primavara da,sigur