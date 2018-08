SSC Farul, start debordant în Liga a 2-a

21:26:36 / 04 August 2018

Impreuna am castigat

De ce am castigat cu 4-1? Oare am fost mai buni?Oare avem echipa? Cred ca nu,am batut doar cu 4-1! "Este ora 13.00,Farul are meci/"Salvatorule",esti la plaja?Vezi sa nu te ineci!" Am fost 2500 si impreuna am invins!