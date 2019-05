SSC Farul vrea cele trei puncte şi în duelul cu Petrolul

După victoria de la Piteşti, 1-0 cu FC Argeş, pentru SSC Farul Constanţa urmează încă o confruntare extrem de importantă, pe teren propriu, sâmbătă, 4 mai, de la ora 15.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), adversară fiind Petrolul Ploieşti. Întâlnirea care va avea loc pe stadionul din strada Primăverii este deschisă oricărui rezultat, dar jucătorii pregătiţi de Petre Grigoraş şi Marian Dinu vor să mai acumuleze trei puncte în clasament, meciul fiind şi unul al orgoliilor, rivalitatea dintre Farul şi Petrolul fiind binecunoscută.

„Ne dorim cu toţii să câştigăm meciul şi sperăm să obţinem o victorie importantă. Suntem motivaţi şi sperăm să câştigăm. Un meci mai special, am jucat acolo, am avut două promovări cu ei, dar acum sunt la Farul şi nu mă gândesc decât la echipa unde joc. Suntem într-un moment bun și trebuie să profităm. Nu s-a rezolvat nimic, matematic, mai sunt etape. La fotbal, ştiţi cum e, imprevizibil, şi dacă nu eşti concentrat până la final poţi să ai surprize neplăcute” - Georgian Păun.

„E clar că suntem pe un drum ascendent. Dacă nu vom rămâne uniţi, puternici, până la final, vom avea probleme. Fotbalul te poate trăda. Trebuie să rămânem concentraţi, să fim puternici şi sunt convins că până la final vom câştiga suficient de multe puncte ca să avem linişte și să onorăm brandul Farul Constanţa cu un loc cât mai bun în clasament. Ne va aştepta un meci mai mult decât dificil. Sunt convins că putem da o replică pe măsura adversarului care este mult mai bine clasat. Îi aşteptăm cu mare drag pe suporteri, venim după două victorii consecutive, avem o evoluţie destul de bună, atitudinea băieţilor în teren, indiferent de rezultat, este una de apreciat. Avem nevoie de sprijinul lor, avem nevoie de o atmosferă care să te îmbie la fotbal și să ne conducă spre o nouă victorie care ne-ar da o siguranţă mult mai mare pentru următoarele etape” - Petre Grigoraş, antrenor principal SSC Farul.

Celelalte partide ale etapei se vor disputa după următorul program - sâmbătă, 4 mai, ora 11.00: Pandurii Tg. Jiu - Luceafărul Oradea, CS Baloteşti - Metaloglobus Bucureşti, Academica Clinceni - ACS Energeticianul, Dacia Unirea Brăila - FC Argeş, Daco-Getica Bucureşti - CS Mioveni, ora 13.30: UTA Arad - ASU Politehnica Timişoara (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); duminică, 5 mai, ora 13.00: ACS Poli Timişoara - Universitatea Cluj (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); luni, 6 mai, ora 18.00: Sportul Snagov - Chindia Târgovişte (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport).

Clasament: 1. Clinceni 73p (golaveraj: 64-18), 2. Chindia 70p (62-31), 3. U. Cluj 66p (74-26), 4. Snagov 63p (48-29), 5. Petrolul 62p (56-32), 6. FC Argeş 56p (44-26), 7. Mioveni 49p (46-36), 8. UTA 44p (50-49), 9. Ripensia 42p (39-44), 10. Metaloglobus 40p (30-51), 11. SSC FARUL 39p (41-51), 12. Luceafărul 39p (43-55), 13. ASU Poli 38p (29-30), 14. Pandurii 37p (54-54), 15. Daco-Getica 36p (46-50), 16. Energeticianul 35p (37-41), 17. Aerostar 32p (51-59), 18. ACS Poli 26p (28-55), 19. Baloteşti 24p (25-62), 20. Dacia Unirea 19p (27-93).