SSC Farul vrea să celebreze cu fanii promovarea în Liga a 3-a

12:18:14 / 24 Iunie 2017

Pentru Bogdan Gheorghe

BOULE !!! BLATISTUL PENAL hagi n-a facut ABSOLUT NIMIC pentru fotbalul din constanta !!! CLONA viitorul a fost infiintata datorita presiunilor CLANULUI FE.CALI pentru ca WC sb sa aiba PROSPERITATE FINANCIARA an de an !!! hagi NU ARE CE CAUTA in Constanta !!! Este si va ramane vesnic doar un BLATIST WC sb !!! viitorul - RUSINEA romaniei, alaturi de WC sb !!! In europa sunt ZERO BARAT amandoua !!! campioana cui este WC sb viitorul ? ? ? Doar pentru MAFIA FE.CALI este campioana !!! Pentru constanteni este CEA MAI MARE MIZERIE !!!