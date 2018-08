SSC Farul vrea să depăşească toate problemele şi să învingă Academica

Sâmbătă, de la ora 11.00, la Călăraşi, în etapa a treia a Ligii a 2-a la fotbal, SSC Farul Constanţa va întâlni formaţia Academica Clinceni. Va fi încă un meci susţinut în deplasare de jucătorii antrenaţi de Ion Barbu, în condiţiile în care SSC Farul nu poate susţine partidele de pe teren propriu pe stadionul din strada Primăverii. În ciuda acestor probleme, echipa constănţeană speră să obţină cele trei puncte puse în joc, având nevoie şi de susţinerea propriilor suporteri, care sunt aşteptaţi într-un număr cât mai mare la Călăraşi.

La conferinţa de presă desfăşurată joi, fotbaliştii constănţeni s-au declarat optimişti înaintea întâlnirii cu Academica Clinceni, chiar dacă sunt avertizaţi de ultimul rezultat al adversarei, victorie cu scorul de 5-0 în partida cu Daco-Getica Bucureşti.

„Sunt încântat să joc la Farul. Am fost primit bine de noii jucători, de antrenori. M-au încurajat şi mă simt ca într-o familie. Mă gândesc să dau totul pe teren şi să joc cât mai bine, meci de meci” - Madikaba Doumbia.

„Cu siguranţă, va fi un meci foarte greu. Trebuie să câştigăm. Să avem o prestaţie pozitivă şi să aducem cele trei puncte la Constanţa. Trebuie să fim mai atenţi pe faza defensivă. Cu siguranţă va fi bine dacă o să ne facem treaba aşa cum trebuie. Încercăm să stăm cu mintea departe de probleme şi cred că se pot rezolva lucrurile. Cel mai mult contează mentalitatea unui jucător” - Ciprian Dombrovoschi.

„Sper ca sâmbătă să debutez cu o victorie în tricoul Farului. Sper ca prin experienţa mea şi prin ceea fac în teren să pun umărul ca să ajungem în prima ligă, să fim cât mai sus. Am refuzat alte echipe, pentru că am considerat că este bine să vin aici. Sper că până la urmă să jucăm la noi acasă. Plecăm clar cu un mic dezavantaj. Important este să fim noi surpriza campionatului şi să se mire de ceea ce am făcut. Suntem motivaţi să câştigăm sâmbătă” - Georgian Păun.

„SE PARE CĂ NU SE VREA SĂ JUCĂM LA CONSTANŢA”

Ion Barbu, antrenorul principal al SSC Farul, speră ca cele trei puncte să intre sâmbătă în contul formaţiei constănţene, cu toate că problemele legate de nedisputarea jocurilor de pe teren propriu în faţa propriilor suporteri lasă un gust amar şi influenţează modul de exprimare al jucătorilor în teren.

„Venim după o înfrângere, un meci nu prea reuşit. Am primit prea uşor patru goluri la Arad. Am văzut greşelile pe care le-am făcut. Ne aşteaptă un meci foarte important cu Clinceni, o echipă bine pregătită. Ne gândim numai la victorie. Din păcate, jucăm la Călăraşi. Să nu poţi să găseşti soluţii să joci acasă, în Constanţa, mi se pare penibil. Se pare că nu se vrea să jucăm la Constanţa. Dacă s-ar dori cu adevărat, cred că s-ar găsi soluţii. Sunt probleme, dar încercăm să trecem peste ele. Suporterii au fost alături de noi şi la Arad şi sperăm că la Călăraşi să fie în număr cât mai mare. Încercăm să fim optimişti şi să eliminăm toate gândurile negative. După două etape nu cred că este vreo echipă favorită. Abia după zece etape vom şti cine se va bate la promovare”, a declarat Ion Barbu.

Constănţenii vor efectua deplasarea la Călăraşi în ziua meciului.