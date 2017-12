Stabilitatea fiscală, crucială pentru mediul de afaceri

AFACERILE AUTOHTONE, LA FINAL DE RECESIUNE. Majoritatea companiilor româneşti din industrie, în special cele exportatoare, au depăşit recesiunea şi au un plan de redresare, a declarat, ieri, la Constanţa, liderul departamentului de taxe indirecte al companiei de consultanţă Pricewaterhouse Coopers (PwC), Daniel Anghel. „Revenirea este mai grea în comerţ şi în construcţii, însă 43% dintre managerii români estimează o creştere a veniturilor, la finele anului în curs. Majorarea TVA a fost o greşeală şi tocmai de acest lucru se tem firmele: de instabilitatea fiscală şi de reacţiile dure ale statului, în caz de dezechilibru. Purtăm discuţii cu cei de la Finanţe şi pledăm pentru lipsa modificărilor majore şi pentru predictibilitate”, a declarat Anghel, care a amintit şi de puţinele decizii pozitive luate de Guvern, respectiv introducerea declaraţiei unice (112) şi viitoarea diminuare a CAS.

LOBBY PENTRU PORTUL CONSTANŢA. În viziunea celor de la PwC, portul Constanţa joacă un rol important în creşterea PIB-ului şi are nevoie de sprijin, pentru a putea deveni unul dintre cele mai importante noduri comerciale din Europa. Mai exact, traseul prin portul Constanţa al navelor asiatice ar fi cu 2.000 kilometri mai scurt faţă de traseele clasice prin portul Rotterdam. De ce reuşesc însă ţări ca Olanda, Belgia sau Germania să ne ia faţa? „Pentru că practică nişte măsuri fiscale avantajoase şi simple, aflate la îndemâna oricărui Guvern. Vorbim, în primul rând, despre plata prin decont a TVA la import. Avem discuţii pe această temă cu Fiscul. O astfel de măsură ar reduce masiv costurile de prefinanţare şi i-ar determina pe oamenii de afaceri să nu mai ducă marfa pe traseul Bulgaria - România, ci să o aducă direct aici. În al doilea rând, avem nevoie de reprezentare fiscală globală, în sensul că o firmă străină nu ar mai trebui să se înregistreze în scop de TVA în România. Operaţiunea ar putea fi preluată de un comisar vamal, fapt care ar simplifica activitatea de import-export”, spune Daniel Anghel. Consultantul PwC mai propune avantaje pentru agenţii economici autorizaţi, care lipsesc acum cu desăvârşire, amânarea plăţii taxelor vamale şi vămuirea mărfurilor şi la birouri din interiorul ţării, care ar scurta semnificativ timpul pierdut în vămi de agenţii economici. Pentru a promova portul Constanţa, PwC va lansa, pe 1 septembrie 2011, asociaţia Romanian Black Sea Gateway.

STRATEGIA PENTRU IMM-URI, BLOCATĂ DIN LIPSĂ DE FONDURI. Din păcate, oamenii de afaceri nu pot decât să spere că vor fi ajutaţi. „Măsurile din strategia pentru IMM-uri (2009 - 2013), care sunt în discuţii de doi ani şi nu au fost aprobate până acum, nu vor mai putea fi aplicate nici în acest an, pentru că nu mai este timp de alocare a fondurilor”, a declarat ieri preşedintele Fondului Român de Contragarantare, Ioan Hidegcuti. El a adăugat că, în România, doar 17% dintre IMM-uri se dezvoltă prin mecanisme de finanţare, în timp ce, la nivelul UE, media este de 76%. „În ultimii cinci ani, cea mai mare problemă a micilor afaceri a fost lipsa finanţărilor”, a declarat şi preşedintele Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), Aurel Şaramet. El a remarcat însă că numărul firmelor care nu pot rambursa creditele contractate a scăzut în acest an şi că managerii iau tot mai multe credite pentru investiţii, în detrimentul celor pentru subzistenţă. „În primele cinci luni din 2011, rata creditelor neperformante garantate de Fond a scăzut cu 38%. Anul trecut, doar 19% din credite erau pe termen lung, dedicate investiţiilor. Procentul a ajuns la 29%, în acest an, ceea ce este un semnal pozitiv”, a mai spus Şaramet.