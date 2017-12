Stadionul „Farul” nu a fost omologat de către FRF

12:00:22 / 03 Iulie 2015

Caterinca ieftina

Stati linistiti ca tot aici se joaca "marele" meci. Federatia stia clar de la inceput pe ce jale de stadion organizeaza supercupa, bataia pestelui e pe publicul de turisti pe care mizeaza ei dar tare mi-e ca vor ramane cu buza umflata. Cat priveste calitatea umana in Constanta si in fotbalul constantean in particular, simplul fapt ca orasul a fost condus ani de zile de un bucurestean mafiot iar fotbalul e condus tot de unul cel putin dubios spune destul, nu inteleg de ce ne surprinde asa tare...