Stadionul “Farul”, spre Consiliul Judeţean Constanţa

CERERE DIN PARTEA DSJ. Gravele probleme financiare prin care trece clubul FC Farul şi lipsa de interes a actualei conduceri au afectat şi starea în care se află baza sportivă din strada Primăverii. Astfel, în ciuda investiţiilor realizate de DSJ Constanţa, care a transformat pista de atletism într-una dintre cele mai moderne din ţară, arena a început să se degradeze. Din cauza lipsei apei, terenul a avut de suferit, vestiarele nu au mai fost văruite, iar zona duşurilor este greu de folosit. Cum în ultimul an nu a fost făcută niciun fel de investiţie, iar baza sportivă nu a fost modernizată, Federaţia Română de Fotbal a anunţat că stadionul “Farul” nu mai are dreptul de a găzdui meciuri internaţionale. Conform Hotărârii de Guvern nr. 666 luată în urmă cu nouă ani, pe 12 iulie 2001, a legii 213/1998 şi a Legii Sportului nr. 69/2000, FC Farul a primit în concesiune stadionul pentru o perioadă de 49 de ani, cu condiţia să investească în modernizarea acestuia şi să-l păstreze în condiţii bune. Cum aceste obligaţii nu au fost respectate, DSJ a anunţat că va încerca să obţină trecerea întregii baze sportive în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa. În acest sens, a fost trimisă o adresă către CJC, prin care se solicită aprobarea trecerii stadionului şi a pistei de atletism în administrarea autorităţilor locale, ca urmare a falimentului clubului FC Farul. În acest sens, DSJ a obţinut deja acordul verbal din partea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret şi al Federaţiei Române de Fotbal, ambele foruri considerând că demersul este în folosul comunităţii şi al fotbalului constănţean.

PAZĂ LA BAZA SPORTIVĂ. „Am făcut deja un inventar al bazei sportive, pentru că, la procesul de predare-primire din vara anului trecut, DSJ Constanţa a fost uitată. Fostul patron al clubului, cu care s-au semnat actele de concesiune în urmă cu nouă ani m-a asigurat că nu are pretenţii în privinţa investiţiilor făcute la stadion. Începând cu 8 iulie am luat măsuri de urgenţă pentru menţinerea în stare bună a bunurilor aflate în inventar, am pus pază la stadion şi Iulian Hanu, din partea DSJ, a fost delegat pentru a se ocupa de întreţinerea bazei. După aprobarea cererii noastre de către consilierii judeţeni, vom trimite către Guvernul României o solicitare pentru modificarea administratorului bazei sportive”, a declarat Elena Frîncu, directorul DSJ, care a mărturisit că regretă situaţia în care a ajuns FC Farul: „Le repet constănţenilor, ceea ce le-am spus şi în ultimii cinci ani, că nu le place fotbalul. Dacă ar fi venit la stadion şi ar fi plătit biletul, alta era situaţia. Primăria şi Consiliul Judeţean au ajutat mereu clubul. Spre exemplu, Primăria, cu aprobarea consilierilor, a plătit mereu factura de la electricitate, ceea ce urma să facă şi CJC cu apa. Durerile de cap au început în momentul preluării clubului de către Giani Nedelcu şi i-am spus fostului patron că blestemată să fie ziua când a hotărât să-i vândă acestuia clubul. Nu ştiu cine este în spatele lui Giani Nedelcu şi sper să nu mi se însceneze ceva, dar nu mai puteam continua astfel. Primăria şi CJC au arătat că vor să facă ceva pentru fotbal. De altfel, dacă autorităţile locale îşi iau mâna de pe sportul constănţean, acesta moare”. Conform estimărilor, doar întreţinerea bazei sportive în actualele condiţii este estimată la o jumătate de miliard de lei vechi. „Sunt investiţii mari care s-au făcut şi trebuie să salvăm baza sportivă, pentru că o vom folosi şi în proiectul pentru înfiinţarea unui nou club de fotbal”, a spus Cristinel Dragomir, vicepreşedinte CJC.