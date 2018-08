Stadionul Gh. Hagi, doar pentru antrenamente! Competiţii nu, căci sunt probleme

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST) Constanța informează că activitatea sportivă de fotbal, atletism, precum și a altor discipline sportive în Complex Stadion ”Gheorghe Hagi” se realizează doar pentru pregătirea sportivilor (antrenamente), nu pentru activitate competițională, deoarece baza sportivă prezintă multiple probleme. Potrivit unui comunicat primit la redacţie, DJST atrage atenţia asupra faptului că „nu are atribuții în omologarea bazelor sportive pentru nici o disciplină sportivă, această sarcină revine asociațiilor județene și a federațiilor de specialitate. DJST în colaborare cu Inspectoratul Județean de Jandarmi și Inspectoratul pentru Situații de Urgență avizează, conform legii 4/2008, dacă o bază sportivă îndeplinește condițiile de siguranță a participanților la o activitate sportivă oficială (sportivi, oficiali, spectatori etc.). Omologarea sportivă și verificarea din punct de vedere al respectării condițiilor de siguranță a stadioanelor sau al altor baze sportive sunt două activități distincte care se desfășoară la începutul fiecărui an competițional.

Publicarea în Monitorul Oficial nr.698/10.08.2018 a Hotărârii de Guvern nr.574/24.07.2018 privind actualizarea anexei nr.30 la HG 1705/2006 pentru inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public și transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin DJST Constanța în domeniul public al municipiului Constanța, prevede un termen de 30 de zile de realizare a procedurii de predare – preluare. Eforturile comune de peste un an de zile ale DJST, Primăria Municipiului Constanța s-au materializat și Complexul Stadion ”Gheorghe Hagi” ajunge în administrarea locală, așa cum este în toată Europa.

Cele menționate mai sus vin în clarificarea unor păreri greșit exprimate în mass media și rețelele de socializare”.