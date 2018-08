Stadionul „Gheorghe Hagi”, în domeniul public al Municipiului Constanţa

19:52:16 / 28 Iulie 2018

Pentru suporter pe viata

La noi in oras/judet,majoritatea sustin fosta Steaua,apoi pe Dinamo,dupa care urmeaza FARUL! Nu am crezut niciodata in proiectul suporterilor,si nu-i vad in stare sa provoace dureri de cap nimanui,mai ales Farului (Marica) indiferent in ce liga incepe activitatea! Iar Viitorul Constanta chiar ca nu are de suferit.Ei au cei 3-4000 de suporteri si probabil pot mai atrage cateva mii,in eventualitatea constructiei unui stadion nou in Constanta si disputarea meciurilor acolo... Sper sa apuc ziua in care sa vad,pe un stadion nou,un meci FARUL CONSTANTA VS VIITORUL CONSTANTA!