Stagiunea de Jazz începe cu... Gershwin

Stagiunea de Jazz - o serie de cinci recitaluri lunare cu tematică diferită, care îşi propun să revitalizeze curentul muzical autohton - este organizată de Orchestrele şi Corurile Radio şi Radio România Cultural, începând din această lună şi până în iunie. Proiectul, cel mai de amploare din ţară, este menit să creeze o scenă pentru studenţii Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, care vor exemplifica sonor istoria genului, alături de muzicieni consacraţi şi de membri ai Big Band-ului Radio.

Stagiunea va permite publicului să se familiarizeze cu istoria jazz-ului, să-i cunoască valorile, promovând, totodată, schimburile culturale prin intermediul Teatrului Act. Serile vor fi prezentate de Maria Balabaş, una dintre vocile cunoscute de la Radio România Cultural şi unul dintre puţinii muzicologi tineri care abordează şi această direcţie repertorială.

Stagiunea de Jazz debutează mâine, de la ora 19.00, la Teatrul ACT din capitală, cu un program dedicat lui George Gershwin. Ana Cristina Leonte (voce), Cristian Soleanu (saxofoane), Ciprian Pop (chitară), George Natsis (pian), Michael Acker (contrabas) şi Vlad Popescu (baterie) sunt cei care vor (re)crea „Gershwin\'s Beautiful World\". Din program nu vor lipsi piesele „Fascinating Rhythm\", „Someone to Watch Over Me\", „The Man I Love\", „Summertime\", „They Can\'t Take That Away From Me\".

Programul următoarelor recitaluri cuprinde, pe 9 martie - „...years after Petrucciani\", pe 13 aprilie - „O scurtă istorie a chitarei\", pe 11 mai - „Footprints/Music of Wayne Shorter\", iar pe 8 iunie, „Imagine - Beatles on jazz\". Preţul unui bilet este de 30 lei.