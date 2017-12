Stâlp secerat de un şofer băut

Proprietarii unei case din municipiul Constanţa au rămas, timp de aproape 12 ore, fără energie electrică, din cauza unui accident rutier provocat de un şofer băut. Totul s-a întâmplat sâmbătă noapte, în jurul orei 22.00. Poliţiştii de la Rutieră au stabilit că P.C., de 19 ani, din localitatea Cogealac, se deplasa pe strada Slt. Bogdan Vasile, la volanul unui autoturism. Ajuns la intersecţia cu strada Baba Novac, spun anchetatorii, tânărul nu a acordat prioritate şi a intrat în coliziune cu o maşină condusă regulamentar de un şofer de 25 de ani, din Medgidia. „Am fost acroşat de autoturismul roşu, am fost proiectat în stâlp, apoi m-am răsucit pe şosea şi am pus frână ca să nu intru în gard“, a declarat tânărul din Medgidia. Locatarii imobilului în faţa căruia s-a oprit maşina au povestit că s-au speriat de moarte. „Am auzit o bubuitură puternică. Am ieşit în stradă şi am văzut ce s-a întâmplat. A culcat la pământ stâlpul de curent, a rupt cablul de internet şi gardul. Au venit echipele de la Enel şi au oprit alimentarea cu energie electrică pentru că exista riscul să se producă un scurtcircuit“, a declarat proprietara casei. Şoferul vinovat, dar şi o tânără de 21 de ani, din Tariverde, aflată pe scaunul din dreapta faţă, au fost răniţi uşor şi transportaţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Poliţiştii de la Rutieră l-au testat cu aparatul Drager pe şoferul care a provocat accidentul şi au constatat că acesta avea o alcoolemie de 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat. Reprezentanţii Enel au ridicat, ieri dimineaţă, stâlpul rupt şi au racordat din nou locuinţa afectată la reţeaua de distribuţie a energiei electrice. Poliţiştii de la Rutieră continuă cercetările.