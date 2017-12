Stamate, încântat de colectivul de la HCM

Transferat la HCM Constanţa, pentru moment doar până la finalul campionatului, perioadă în care va încerca să ajute la îndeplinirea celor trei obiective, câştigarea cupei, a campionatului şi calificarea în optimile Ligii Campionilor, interul Stânga Alexandru Stamate ar putea continua şi din vară la campioana României. Internaţionalul de 2,08 m este extrem de încântat de atmosfera pe care a găsit-o la Constanţa, de colectivul care există, precum şi de modul în care a fost primit de toată lumea. „Îmi doresc să reuşesc şi să fiu eu cel care din vară să bat la uşa HCM-ului, să spun că vreau să continui. Poate mă voi stabili şi la Constanţa, cine ştie? Mai este însă mult de muncă şi vreau să vorbesc mai mult pe teren, să arăt că îmi merit locul. Am găsit la Constanţa un lot foarte frumos, băieţii sunt foarte serioşi şi sper ca toate şansele să fie de partea noastră în atingerea obiectivelor“, a spus golgeterul României la ultima ediţie a CM. Deşi a debutat în Liga Campionilor în partida de la Zagreb, Alexandru Stamate regretă că nu a putut juca decât câteva minute. „La chiar primul atac am simţit o durere puternică la gleznă. La orice altă echipă aş fi cerut imediat schimbarea, însă mi-am dorit foarte mult să fac tot ce pot pentru a-mi ajuta echipa. Mulţi oameni şi-au pus mari speranţe în mine şi doresc să îi mulţumesc. Din păcate, chiar dacă am încercat să trec peste acea durere, ea a persistat şi imediat după ce am înscris primul gol nu am mai putut juca“, a explicat Stamate schimbarea sa încă din primele minute.

EHF L-A SUSPENDAT PE MEDIC. Federaţia Europeană de Handbal (EHF) a decis suspendarea pentru o etapă a jucătorului bosniac Tarik Medic. În meciul din etapa a 8-a a Ligii Campionilor, pe care formaţia sa, Bosna Saraveja, l-a câştigat, scor 25-24, pe teren propriu, cu Sankt Petersburg, Medic a avut un comportament nesportiv faţă de un adversar cu câteva secunde înainte de finalul întâlnirii, motiv pentru care a primit direct cartonaşul roşu. În urma acestei decizii, Tarik Medic a fost suspendat pentru un meci şi nu va putea evolua în partida de sâmbătă dintre Bosna Sarajevo şi HCM Constanţa. Medic evoluează pe postul de centru, iar în meciul tur, de la Constanţa, a fost unul dintre cei mai periculoşi adversari, reuşind să înscrie 7 goluri.