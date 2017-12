Ştampilă dispărută la secţia 2 Năvodari

Campania electorală în judeţul Constanţa a început, ieri, anemic, însă s-a încheiat în forţă. După incidentele de dimineaţă din localităţile Corbu, Agigea, Limanu şi Mangalia, spre seară a venit rîndul secţiilor de votare din Năvodari. Prima neregulă a fost semnalată de preşedintele secţiei 4 din Năvodari, Cătălin Iordache, care a semnalat faptul că printre alegătorii care au venit să îşi exercite dreptul la vot s-a aflat şi un tînăr care \"uitase\" că sfîrşitul campaniei fusese semnat în urmă cu trei zile. \"Am asistat practic la o tentativă de continuare a campaniei electorale, cînd un tînăr a scos din buzunar o brichetă cu însemnele unui partid, dar care a şi încercat să conducă o altă persoană în cabina de votare. Această persoană a fost identificată de jandarmi şi scoasă din incinta secţiei, a declarat Cătălin Iordache. Pe de altă parte, preşedintele secţiei 11 de votare, situată în Casa Căsătoriilor din Năvodari, Doiniţa Sîrbu, a afirmat că singurul incident a vizat greşeala unui membru al comisiei, care a înmînat unui alegător mai multe buletine de vot pentru funcţia de primar. \"A fost un incident nedorit, însă am aplicat rapid procedura anulării buletinului în plus şi am raportat acest lucru la Biroul Electoral Judeţean (BEJ)\", a precizat Doiniţa Sîrbu. Totuşi, cel mai grav incident electoral s-a petrecut în jurul orelor 17.15, cînd din secţia 2 Năvodari a dispărut o ştampila de vot. \"Nu îmi pot explica cum s-a petrecut acest incident, însă am constatat că nu mai aveam o ştampilă cu noţiunea VOTAT. S-a întocmit un proces verbal, după care situaţia a fost raportată la BEJ. În acelaşi timp, am mai avut probleme şi cu buletinele de vot. În loc de patru buletine care ar fi trebuit date unui alegător, au fost date cinci, dar situaţia a fost imediat adusă la cunoştinţa membrilor comisiei\", a declarat Elena Bodeanu.