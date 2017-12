Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) are în vedere aprobarea unui preţ de referinţă pentru metrul pătrat al unei locuinţe construite. În urma mai multor discuţii avute la nivel ministerial a fost fixat un preţ de referinţă de 385 euro pe metru pătrat, fără TVA şi cheltuieli legate de teren şi utilităţi, pentru locuinţele pentru tineri în blocurile construite din fonduri publice, în cadrul standardelor de cost la lucrările de investiţii. Preţul care a fost o propunere a MDRT şi s-a referit la construcţiile viitoare cu caracteristici tehnice similare celor ale construcţiilor-tip avute în vedere la redactarea standardelor a fost aprobat ieri de Guvern. Potrivit reprezentanţilor MDRT, la acest cost, preţul de referinţă al unei garsoniere este de 22.330 euro, cel al unui apartament cu două camere, de 31.185 euro, iar preţul unui apartament cu trei camere ajunge la 39.270 euro. Specialiştii MDRT susţin că aceste preţuri sunt sub preţul pieţei actuale. Nu aceleaşi lucru îl spun şi specialiştii Primăriei Constanţa, care consideră că analiza acestor preţuri trebuia realizată cu autorităţile locale şi, de ce nu, chiar cu constructorii şi dezvoltatorii imobiliari. Specialiştii municipalităţii constănţene susţin că proiectul “Locuinţe ieftine pentru tineri” demarat în urmă cu doi ani are un preţ de 375 de euro mp fără TVA în condiţiile în care Primăria a pus la dispoziţie terenul şi a asigurat toate utilităţile pentru noul cartier. După cum se ştie, în prezent există două proiecte de acte normative pregătite, unul de Guvern, celălalt de senatori şi deputaţi, referitor la vânzarea locuinţelor ANL. Guvernul doreşte să vândă locuinţele ANL construite din 2000 şi până în prezent la preţul actual al pieţei, în timp ce parlamentarii doresc să le vândă la preţul din anul în care au fost construite, la care să se aplice doar indicele de inflaţie. Iniţiatorul acestui proiect este senatorul PSD Alexandru Mazăre, care a iniţiat acest proiect în urma numeroaselor discuţii pe care le-a avut cu locuitorii locuinţelor ANL. Ceea ce a făcut MDRT în prezent nu face decât să confirme strategia Guvernului de a “jumuli” chiriaşii ANL-urilor. Nu mare ne-ar fi mirarea ca acest preţ de referinţă stabilit de MDRT să fie aplicat şi locuinţelor deja construite. Atitudinea Guvernului în acest domeniu este cea a unui buticar care cumpără produse en-gros pentru a le vinde apoi en-detail. Primele locuinţe ANL din Constanţa au fost construite la valoarea de 120 de euro mp fără TVA, pentru ca la ultimele locuinţe ANL ridicate la Constanţa, preţul să fie de 258 de euro/mp fără TVA. Cu alte cuvinte, în disperarea de a consolida bugetul schilodit pentru a servi doar anumite sectoare cărora le este dator, Boc, prin miniştrii săi, încearcă să ia de la săraci pentru a umple visteria. Mai grav este faptul că Guvernul se va lăuda cu cât de ieftine vor fi locuinţele scoasă pe piaţă, iar românii, creduli de felul lor, vor înghiţi, încă o dată, minciunile portocaliilor. Revenind la MDRT, specialiştii au finalizat şi discuţiile despre standardele de cost în ceea ce priveşte reabilitarea termică. Astfel, potrivit specialiştilor MDRT, reabilitarea termică a unui bloc cu patru etaje şi cu 20 de apartamente costă 61 de euro pe metru pătrat, fără TVA, în condiţiile în care se asigură placarea faţadelor exterioare cu polistiren ignifugat cu o grosime de 10 cm şi tâmplărie PVC.