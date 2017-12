Standarde de cost pentru cheltuielile de personal în administraţia locală

Nivelul cheltuielilor de personal în administraţia publică locală va fi stabilit în funcţie de numărul locuitorilor deserviţi de primărie, pe baza unor standarde de cost care vor fi definitivate pînă la jumătatea lunii septembrie, potrivit declaraţiilor premierului Emil Boc. \"Pe componenta descentralizării am decis ca, pînă în 15 septembrie, Ministerele Finanţelor, Internelor, Muncii şi Justiţiei să pregătească standardele de cost pentru administraţia publică. Dacă există unele reduceri ale cheltuielilor cu personalul la nivel central, nu acelaşi lucru s-a întîmplat în ţară, la foarte multe structuri administrative\", a declarat Boc. El a precizat că, în structurile menţionate, \"criza încă nu a atins\". Potrivit premierului, standardele de cost vor fi stabilite raportat la dimensiunea unităţii administrative: \"O primărie pînă la 1.000 de locuitori: ce personal obligatoriu trebuie să aibă şi pe care statul se obligă să-l plătească. Dacă tu vrei să îţi mai angajezi în plus, am văzut azi că cineva şi-a angajat soacra, îţi angajezi pe banii tăi, sau dacă ai resurse suplimentare, dar nu pe banii publici!\". Alte standarde se vor referi la primăriile cu pînă la 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 şi 300.000 de locuitori, a mai spus Boc.