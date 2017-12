Standarde de creditare şi mai aspre!

Dacă este să ne luăm după aşteptările băncilor referitoare la evoluţia împrumuturilor, vom spune adio creditelor, mai ales celor de consum, care erau cele mai solicitate şi pentru care nu era necesară justificarea cheltuirii banilor. Mai sînt 30 de zile din primul trimestru, iar instituţiile de credit nu văd nicio rază de speranţă în relaxarea creditării, ba, din contră, prefigurează o înăsprire a standardelor de împrumut pentru populaţie. \"Standardele de creditare s-au înăsprit sever la nivelul întregului sector bancar, atît în cazul creditelor pentru achiziţia de locuinţe şi terenuri, cît şi pentru creditele de consum, confirmînd aşteptările din trimestrul al treilea din 2008. Prognozele pentru primul trimestru al acestui an indică, în continuare, înăsprirea acestora, însă într-o măsură mai mică\", se arată într-un studiu publicat de BNR. Cererea pentru credite ipotecare a scăzut în trimestrul al patrulea din 2008, ca o consecinţă a majorării costurilor cu dobînzile şi din cauza reducerii gradului maxim de îndatorare practicat de instituţiile de credit. \"Pentru primul trimestru al acestui an, se anticipează o reducere suplimentară a cererii de credite ipotecare, pe fondul unei probabile înăspriri viitoare, atît a standardelor, cît şi a termenilor de creditare. Totuşi, această evoluţie ar putea fi influenţată de modificarea Regulamentului privind creditarea din anul 2008, care a relaxat normele prudenţiale în cazul creditului ipotecar\", se precizează în studiul BNR. Românii se tem să ceară bani de la bănci din cauza costurilor ridicate de rambursare a creditelor, care înseamnă dobînzi mult mai mari ca anul trecut şi comisioane majorate. O altă piedică în obţinerea creditelor este şi siguranţa locului de muncă pe timp de criză, dificultatea în garantarea unui venit sigur şi regulat pentru o perioadă de cel puţin 10 ani. Aşadar, românii şi-au redus considerabil apetitul pentru consum, îşi permit doar să viseze la o casă, nu să o şi cumpere, cu atît mai mult cu cît creditul ipotecar nu mai este deloc accesibil românului de rînd. Preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor, Radu Gheţea, pare să fie singurul optimist care crede că se va debloca creditarea ipotecară în cel mult un an, dar în niciun caz în viitorul apropiat.