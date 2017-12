Standardele de cost pentru serviciile sociale, în vigoare

Hotărârea de Guvern care conţine standardele de costuri pentru asistenţa socială a intrat în vigoare. Actul normativ a fost publicat ieri în Monitorul Oficial. Documentul stabileşte sumele alocate de stat în beneficiul copiilor aflaţi în grija unor asistenţi maternali sau în centre de plasament, copiilor cu dizabilităţi, cu HIV/SIDA sau vârstnicilor din cămine. Suma alocată pentru un copil diferă în funcţie de numărul de copii aflaţi în grija asistentului maternal la care se află în plasament. Astfel, statul alocă în beneficiul unui copil aflat la un asistent maternal cu un singur copil în grijă suma de 20.896 lei pe an, pentru unul aflat în grija unui asistent maternal cu doi copii - 13.931, iar pentru un copil aflat la un asistent cu trei copii în plasament - 11.014 lei. În cazul serviciilor destinate copiilor cu dizabilităţi plasaţi la asistenţi maternali, suma alocată de stat este de 24.452 lei pe an pentru un copil aflat la un asistent cu un singur copil în grijă şi 17.486 pentru un copil aflat la un asistent care are doi copii în grijă. Pentru un copil cu HIV/SIDA aflat în plasament la un asistent maternal, statul alocă 28.467 lei, iar în cazul în care copilul se află la un asistent maternal care are doi copii de acest fel în plasament sau mai mulţi - 21.501 lei. Pentru un copil aflat într-un centru de plasament, statul alocă 20.653 lei în cazul unui raport copil/angajat de 1,5 la 1, iar pentru un copil aflat într-o casă de tip familial, 18.324 lei. Potrivit hotărârii, în cazul în care din cauza nevoilor speciale ale beneficiarilor costurile necesare furnizării unui anumit serviciu social depăşesc nivelul prevăzut de standardul de cost consiliile judeţene sau cele locale, în calitate de furnizori ale serviciilor sociale, alocă sumele necesare în plus.