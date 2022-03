Stand-up Revolution va avea premiera pe 16 februarie

Stand-up Revolution, prima emisiune televizată de stand up, în care patru nume cu greutate plănuiesc să descopere viitoarea mare senzație din domeniu va avea premiera pe 16 februarie, la Antena 1.

Prezenți pe scenele de stand-up încă de la apariția fenomenului în România, cei patru juraţi ai show-ului de la Antena 1, Teo, Vio, Costel și Dan Badea vor acum să îi sprijine pe cei aflați la început de drum. Concurenții care vor reuși să îi convingă pe cei patru au toate șansele să urce apoi pe aceeași scenă cu ei. Teo, Vio, Costel și Dan Badea vor căuta de-a lungul audițiilor concurenți mai mult sau mai puțin experimentați, dar sunt mai ales interesați și de capacitatea acestora de a evolua în comedianți recunoscuți pe scenele de stand-up.

„La Stand Up Revolution s-a râs de la prima întâlnire de producţie, până la ultimul cadru tras, iar publicul o să râdă împreună CU, dar şi DE concurenţi, invitaţi şi jurati. Atmosfera a fost mega relaxată şi nivelul stand up-ului foarte sus. Am văzut concurenţi care sigur vor deveni mari comedianţi.

Am râs, am jucat baschet, am râs, am dansat, am râs, am cântat, dar mai ales AM RÂS şi asta o să se întâmple şi cu cei de acasă, cărora le garantez că oricând vor deschide televizorul vor râde. Este un proiect bazat pe oameni sinceri, curajosi şi FUNNY. Aşa să tot faci televiziune! Când ziceaţi că filmăm sezonul 2?”, a declarat Dan Badea.