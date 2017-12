Standurile Constanţei, puncte de atracţie la Tîrgul de Turism de la Braşov

Ieri s-a încheiat, la Braşov, a treia ediţie a Tîrgului de Turism Transilvania, la care au participat şi reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), dar şi ai societăţii Aqua Magic şi Agenţiei de Publicitate “Telegraf Advertising”. În cele trei zile ale tîrgului, standurile de la Constanţa au fost foarte căutate, pentru că majoritatea oamenilor erau interesaţi de ofertele pentru sezonul estival 2009. Pentru reprezentanţii agenţiei “Telegraf Advertising”, tîrgul de la Braşov a fost o nouă posibilitate de atragere de clienţi pentru perioada sezonului estival şi nu numai, pentru a-şi promova afacerile în Constanţa. Aşa cum era şi normal, de la un tîrg de turism nu putea lipsi cel mai mare parc acvatic din România, Aqua Magic, locaţie unde toţi cei care au venit la mare şi-au petrecut măcar o zi. Directorul de Marketing al Aqua Magic, Adriana Strutinsky, a declarat că standul Aqua Magic este cel mai căutat pentru că toţi doresc să afle amănunte despre ceea ce se întîmplă acolo. „Noi participăm la fiecare tîrg de turism şi de fiecare dată reuşim să atragem foarte mulţi viitori turişti interesaţi de locaţia unde îşi pot petrece o zi sau multe din vacanţa pe litoral. Aqua Magic este deja un brand al litoralului românesc pentru că toţi cei care au venit la mare au petrecut măcar o zi la noi. Aqua Magic este căutat de părinţii care vor să vină la mare cu copiii, pentru că, după cum se ştie, este un loc foarte iubit de cei mici, pentru că aici ei trăiesc cele mai frumoase momente din vacanţa de la mare“, a afirmat Adriana Strutinsky. După cele trei zile de tîrg se poate spune că judeţul Constanţa şi-a îndeplinit obiectivele pe care şi le-a propus. Din punctul de vedere al CJC, obiectivul a fost îndeplinit, pentru că toţi cei care au vizitat standul au aflat amănunte despre punctele turistice din judeţ. „A fost a doua participare a CJC la acest tîrg, unde am reuşit să facem cunoscută oferta turistică a judeţului Constanţa, în primul rînd. Ca privaţi, Aqua Magic şi “Telegraf Advertising” nu au făcut decît să completeze echipa noastră puternică, pe care am adus-o la acest tîrg. Noi nu am dorit decît să insuflăm turiştilor ideea de a veni în acest an pe litoral, oferindu-le o mulţime de posibilităţi de a-şi petrece cît mai plăcut concediul. Cei care vor alege litoralul românesc, pe lîngă plajă, mai pot vizita siturile arheologice, lăcaşurile de cult care sînt foarte atractive. Pot spune că oferta este completă“, a declarat Daniela Şerban, reprezentantul CJC. Ca o concluzie a tîrgului de la Braşov, prezenţa Constanţei a fost una benefică. Braşovenii şi-au amintit de Aqua Magic ca o soluţie de petrecere a timpului într-un concediu la mare, iar reprezentanţii CJC au reuşit să le prezinte braşovenilor şi celelalte puncte de atracţie turistică de pe raza judeţului, arătîndu-le că un concediu la mare nu poate însemna doar să stai la soare, ci te poate duce în timp, prin vizitarea cetăţilor antice sau a mănăstirilor atît de căutate. În ceea ce priveşte prezenţa agenţiei “Telegraf Advertising”, tîrgul de la Braşov a fost o bună ocazie de reînnoire a relaţiilor cu vechii clienţi din Braşov şi, de ce nu, de a aduce noi branduri pe litoral.