Stănescu şi-a încărcat bateriile pentru retur

Considerat unul dintre cei mai buni jucători ai naţionalei României la turneul final al Campionatului Mondial de handbal masculin din Croaţia, portarul Ionuţ Rudi Stănescu revine astăzi, împreună cu ceilalţi cinci internaţionali constănţeni, Mihai Popescu, Laurenţiu Toma, George Buricea, Mihai Timofte şi Florin Nicolae, la antrenamentele liderului Ligii Naţionale, HCM Constanţa. După cîteva zile de vacanţă petrecute împreună cu familia, portarul grupării de pe litoral este mai relaxat, dar nu a uitat şansa ratată în Croaţia. “A fost experienţă extraordinară, mai ales că am participat la primul turneu final din cariera mea. Se putea mai mult, pentru că am avut o şansă mare de a ne califica în primele 12 echipe ale lumii, dacă învingeam Slovacia. A fost şi avantajul de şase goluri pe care l-am avut în faţa Ungariei, dar eşecul în faţa slovacilor a fost decisiv”, a spus Stănescu. Goalkeeperul constănţean este decis să nu rateze şansa de a deveni din nou campion cu HCM şi a dezvăluit strategia sa pentru retur. “Avem prima şansă la titlu şi dacă vom cîştiga meciurile cu Ştiinţa Bacău, UCM Reşiţa, Steua şi Dinamo sîntem aproape campioni. Avem avantajul că băcăuanii au toate partidele grele în deplasare, iar meciul cu Reşiţa îl jucăm pe teren propriu. În plus, ne-am şi întărit în această iarnă prin venirea lui Murtaza şi Popovici. Pe sîrb nu l-am văzut pînă acum, dar Murtaza mi se pare o achiziţie foarte bună pentru că este constănţean, a mai fost la această echipă şi va juca şi cu sufletul”, a adăugat portarul constănţean, care şi-a făcut planurile şi pentru “dubla” cu Tatran Preşov, din Cupa Cupelor: “Este important că disputăm returul pe teren propriu şi cred că avem forţa să ne calificăm în faza următoare”.