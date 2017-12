”Star Wars: Trezirea Forţei”, record de vânzări de bilete în precomandă

20:50:22 / 25 Octombrie 2015

foarte tare

Star Wars ar trebui sa se bazeze pe povestea in sine, nu doar pe efecte speciale. Primele 3 filme, cele vechi, au facut o generatie intreaga sa viseze, la un posibil viitor indepartat. Nu stiu de ce, insa si jocul actorilor, vocea lor, totul te impresiona la cele vechi. La cele noi in schimb, s-a schimbat situatia, atentia s-a mutat pe efecte speciale, chiar daca reusite totusi parca nu stiai despre ce e vorba in film, care e actiunea, nu simteai tensiunea aia pe care cei care erau copii cand au aparut filmele vechi si-o aduc aminte foarte bine. Sa speram ca in aceasta serie, se va axa pe poveste, ca vor stii sa ne faca iar sa visam, asta nu se poate doar cu explozii frumoase. Oricum, cred ca reintalnirea cu Han Solo va trezi vechi emotii, celor care copii fiind, au vizionat Star Wars in momentele lui de glorie. http://www.portalultautv.ro/razboiul-stelelor-episodul-7-trezirea-fortei-2015/