Stare de alertă în Grecia

Două avioane, un elicopter, 60 de pompieri şi 20 de vehicule speciale au fost mobilizate pentru stingerea incendiilor care au izbucnit luni în regiunea Halkidiki din Grecia. Conform declaraţiilor comandantului pompierilor eleni, Andreas Kois, flăcările au făcut ravagii şi ieri, într-o regiune balneară în care se aflau şi numeroase alte locuinţe, în apropiere de localitatea Polychronos, însă nu a fost decisă evacuarea persoanelor. În timp ce locuitorii au criticat intervenţia tardivă a mijloacelor aeriene, Andreas Kois a recunoscut că zece dintre cele 22 de avioane de combatere a incendiilor de care dispune Grecia au rămas la sol, pentru reparaţii. Un alt incendiu a determinat mobilizarea de forţe importante în sudul Peloponesului. Serviciile de pompieri sînt în stare de alertă de mai multe zile, pe fondul valului de căldură care a afectat Grecia.

Sute de turişti şi locuitori din zona Halkidiki, situată în nordul Greciei, au fost evacuaţi pe plajă, luni, din cauza unui incendiu de pădure care a fost scăpat de sub control. Dezastrul, care are loc în cea mai toridă perioadă a anului şi după istalarea prelungită a unui climat secetos, ar fi afectat mai multe regiuni din peninsula Halkidiki, la sud de Salonic. Temperaturile au atins, luni, la Atena, 42 de grade Celsius iar avansarea flăcărilor a fost împiedicată de briza spacifică sezonului, cunoscută sub numele de Meltemi. Localităţile Hanioti şi Pefkohori sînt printre staţiunile din peninsula Halkidiki care au fost afectate de incendiu, iar în Pefkohori, pe plajă se aflau, ieri, mii de persoane. Circa 2.000 de turişti britanici s-ar afla în regiune. Ministerul britanic de Externe a creat o linie telefonică specială pentru rudele acestora.

Un turist german a murit înecat, luni seară, în timp ce încerca să urce la bordul unei bărci pneumatice, refugiindu-se din calea incendiului de pădure izbucnit în peninsula Halkidiki. Turistul încerca să se alăture soţiei şi copilului său, care se aflau deja în barcă. Identitatea victimei, în vîrstă de 41 de ani, nu a fost precizată de prefectul Argyris Lafazanis. Şapte persoane cu arsuri de gradele unu şi doi, alte două cu afecţiuni cardiace şi zeci de persoane cu probleme respiratorii provocate de fum au fost transportate la spitalul din Polygyros şi în centrele de sănătate din apropiere.

În cursul zilei de ieri, turiştii şi localnicii din zona Halkidiki evacuaţi după incendiul de luni au revenit la hotelurile în care erau cazaţi, dar pompierii au continuat lupta cu flăcările. Un total de 1.178 de persoane, în principal copii şi bătrîni cu probleme respiratorii, precum şi turişti, au fost evacuaţi, luni seară, în cadrul unei operaţiuni ample a Gărzii de Coastă, care a fost sprijinită de nave comerciale, ambarcaţiuni particulare şi de pescuit. Persoanele evacuate au fost transportate la Nea Marmara, Potidea şi Nea Moudania - în peninsula Sithonia. Copiii dintr-o tabără de vacanţă din Pefkohori au fost evacuaţi, la rîndul lor, din motive de securitate.

Turiştii români vor fi despăgubiţi

Turiştii români care îşi întrerup sejurul în Halkidiki îşi vor primi înapoi banii cheltuiţi pe excursie. Purtătorul de cuvînt al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, Traian Bădulescu, a declarat că sumele vor fi date de firmele de asigurări care au contracte cu hotelurile unde sînt cazaţi românii. Cu toate acestea, reprezentanţii agenţiilor susţin că turiştii români nu au cerut deocamdată să fie aduşi în ţară. Unii au solicitat doar să fie mutaţi în zone care nu sînt ameninţate de incendiu.

Aproximativ o mie de români se află în zona Halkidiki, iar din datele Ministerului Afacerilor Externe, aproape 40 au contactat reprezentanţele diplomatice şi au cerut să se întoarcă în ţară. Autorităţile române cer firmelor de turism să asigure trasportul acestora, iar în caz contrar, reprezentanţii Ministerului Român al Afacerilor Externe susţin că vor interveni şi îi vor aduce pe turişti în ţară. Mihaela Porime, consulul României la Salonic, susţine că doi români au ales să îşi întrerupă concediul şi au plecat, ieri, din Grecia, cu un autocar.