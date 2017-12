Stare de război în Crimeea

15:27:33 / 03 Martie 2014

Arbiter elegantiarum

Aspiratiile comune ale slavilor,sau cel putin paralele au devenit personale si exclusiviste.Toate popoarele slave vecine se cearta intre ele,au revendicari teritoriale si relatiile sunt dificile:polonezii si rusii;cehi si polonezi;cehi si slovaci;sirbi si bulgari sau sirbi si croati etc.Intrun cuvint ,,slavii se mananca intre ei si se simt multumiti''.Un obscur revolutionar prin anul 1915 V.I.Lenin scria ca ,,Statele Unite ale Europei sunt posibile numai cu scopul de a proteja impreuna prada ,impotriva Japoniei si a Americii.Goana dupa noi piete de desfacere duce inevitabil si la lupta intre ,,bogatasii buni'',occidentalii ,cu state vechi in afaceri , ale caror bogatii au fost cistigate cu ,,multa cinste si truda''si ,, recent-imbogatiti''din est numiniti oligarhi si moguli. Trebuie sa recunoasteti ca desantarea armatei in Crimeia s-a facut in liniste,ca o ,,mana cereasca'',fara lovituri chirurgicale aeriene cu consecinte destructive si ,,victime colaterale''.Si nici nu s-a plins cineva ca a fost urmarit ,asasinat,precum ceilalti lideri ca Gadafi,Mubarak ,sau Husein.