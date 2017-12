Starea de sănătate a lui George Bush s-a deteriorat

Starea de sănătate a fostului preşedinte american George H.W. Bush s-a deteriorat, în pofida internării sale timp de o lună într-un spital din Houston, Texas, unde se află sub supraveghere, într-o secţie de terapie intensivă, a anunţat, miercuri, purtătorul său de cuvânt. ”El a suferit o serie de complicaţii care l-au condus într-o secţie de terapie intensivă unde a fost plasat sub supraveghere, din cauza unei febre persistente”, a declarat Jim McGrath. George Herbert Walker Bush, în vârstă de 88 de ani, a fost spitalizat pentru prima dată din cauza unei bronşite, la 7 noiembrie, timp de 12 zile. El a fost spitalizat din nou la 23 noiembrie, în urma unor complicaţii. Marţi, purtătorul de cuvânt a afirmat că ”medicii sunt optimişti dar prudenţi că problemele de sănătate ale lui Bush sunt sub control”. Medicii au sperat să îl poată externa pentru a petrece acasă Crăciunul. Dar fostul preşedinte a petrecut în cele din urmă Ajunul în spital, împreună cu soţia sa Barbara, unul dintre fiii săi, Neil şi nepotul său Pierce. ”Este conştient şi a glumit cu medicul său”, a adăugat McGrath.

După ce a fost vicepreşedintele lui Ronald Reagan, George Herbert Walker Bush a fost preşedinte, în perioada 1989-1993. În timpul singurului său mandat, el a câştigat primul război din Golf împotriva Irakului, trimiţând trupe americane să înlăture din Kuwait trupele lui Saddam Hussein. Unul dintre fiii lui, George W. Bush, a îndeplinit două mandate de preşedinte al Statelor Unite şi a invadat Irakul, pentru a înlătura de la putere regimul acuzat în mod eronat că deţine arme de distrugere în masă.