La noi, starea de varză este una naturală. Printre beţivani, de-a lungul timpului, s-a cultivat un vechi obicei. Ca să scape de mahmureală, după o lungă beţie, se dreg cu zeamă de varză murată. Unii zic că licoarea cu pricina ar avea efecte benefice. Nu şi în cazul celor care conduc această ţară. Dumnealor au prelungit la nesfârşit starea de mahmureală. Sub conducerea înţeleaptă a partidului portocaliu, care se potriveşte cu atitudinea unui chefliu, nimic nu mai stă în picioare în Românica! Totul se clatină. Existenţa ţărişoarei noastre pendulează între două stări complementare: starea de mahmureală şi starea de varză. Pentru că nu reuşesc să se trezească din beţie, guvernanţii noştri au reacţii dintre cele mai ciudate. Râd ca proasta în târg în timpul momentelor solemne. Animaţi de spiritul samurailor, se bat de muscă. Cum să spun, până se pun singuri la pământ. Se joacă de-a dezbinarea în partid, dar, culmea culmilor în materie de podgorii, chestiunea este reală! Starea de mahmureală continuă cu demiterea la rece a premierului. Cu acest prilej, sforarul din umbră, cel care face partiturile, a constatat că nimeni nu se înghesuie, la acest moment, să preia funcţia de premier. Nici măcar sub impulsul stării generale de mahmureală care a pus stăpânire pe actuala putere! Starea de varză este consecinţa principală a stării de mahmureală. Practic, în ţara asta, totul este varză! Pentru că sunt europerlamentarii puterii, încearcă unii de-alde Preda să dea tonul la varza de Bruxelles. Aiurea. Nişte cotoare banale de varză, nimic mai mult! Starea de varză provine din starea de vraişte. Sursa principală - incompetenţa. Starea de varză a pus stăpânire pe aproape toate ministerele. E varză peste tot! În ciuda realităţilor înconjurătoare, România se numără printre cei mai mari cultivatori de varză din Uniunea Europeană. La noi, confundă unii varza cu trifoiul cu patru foi, pentru că întotdeauna se adaugă una de rezervă. Adevărul este că starea de varză le prieşte de minune incompetenţilor, care, de regulă, nu ştiu care-i capul şi care-i coada la o problemă serioasă. Cât timp atmosfera naţională este viciată de starea de mahmureală e greu de crezut că are cine să-i asculte pe obidiţi. Politicienii bogaţi până în măduva oaselor îşi serbează ziua de naştere cu sute de invitaţi. Asistăm, practic, la o diversificare a stării de mahmureală. Cu acest prilej, reprezentanţii puterii şi opozanţii joacă la unison Periniţa. În plină stare de mahmureală, se pupă reciproc pe bot. Astfel, zic eu, se pun bazele unor noi alianţe ale stării de varză. În curând, vom asista la fuzionarea celor două stări de bază. E păcat ca, la nivel guvernamental, răul să se disipeze. Starea de varză la nivel naţional se extinde în toate domeniile de activitate. Faţă de această stare, premierul este pasiv. Dumnealui este interesat ca PDL să câştige din nou alegerile şi prezidentul să crească în sondaje. În rest, după varză, potopul!