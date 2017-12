Starea de... weekend a oraşului

Penultimul weekend din ianuarie a debutat, de vineri, cu petreceri şi alte evenimente de divertisment, pentru că, indiferent de vreme şi anotimp, distracţia pe litoral rareori prinde momente de pauză. Seara de sâmbătă nu face excepţie şi are rezervate pentru constănţeni mai multe momente speciale prin cluburile şi localurile din urbe.

Un concert incendiar cu formaţia Mandinga are loc cu o ocazie specială, în această sâmbătă. Clubul The Bank aniversează un an de activitate, ocazie cu care organizează o frumoasă seară. Membrii trupei Mandinga se pregătesc să lanseze videoclipul ultimei lor piese de succes, „Zaleilah”, care va putea fi auzită live, cu această ocazie, de petrecăreţii de la malul mării.

O super-seară de reggae este organizată sâmbătă, în clubul Heaven’s Hell, unde va concerta Pacha Man. Acesta va interpreta şi piese din proiectul Haarp Cord, iar de warm-up şi afterparty se vor ocupa XPL şi Magot. Evenimentul este programat pentru ora 21.00, iar preţul unui bilet este 20 lei.

Clubul Latin Fever pune la cale pentru petrecăreţi evenimentul „Stereo Love Party”, după ora 23.00. Atmosfera va fi încinsă de DJ Mike, iar apoi îi vor lua locul la pupitru Elf, Ales şi Maryo. Până la miezul nopţii, intrarea este gratuită, după care, pentru băieţi costă 10 lei.

„Black and White Party” este evenimentul de sâmbătă programat în localul Mindfluid, unde conceptul de petrecere presupune ca îmbrăcămintea celor prezenţi să fie compusă exclusiv din... alb şi negru. De muzică vor fi „responsabili” C Low şi Andy, care vor asigura o seară de deep&tech house, intrarea fiind liberă.