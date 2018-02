Starea drumurilor naționale din Dobrogea și împrejurimi

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța a publicat raportul orei 17.00, cu starea drumurilor din județele Constanța, Tulcea, Brăila, Călărași și Ialomița. Redăm integral textul raportului:

"CAROSABIL:Judetul Constanta : DN 38 : partial zapada framantata 2-3 cm, viscol la sol cu formare de suluri de zapada; DN 39, DN 39B,C,D, E : zapada viscolita 1-3 cm, viscol la sol cu formare de suluri de zapada; DN 22A : zapada viscolita 1-5 cm, viscol la sol cu formare de suluri de zapada; DN 22 : zapada viscolita 5-15 cm, viscol la sol cu formare de suluri de zapada; DN 3 (E81), DN 3C : zapada viscolita 2-5 cm, viscol la sol cu formare de suluri de zapada; DN 2A : zapada viscolita 2-10 cm, viscol la sol cu formare de suluri de zapada; DN 22C : zapada viscolita 6-7 cm, viscol la sol cu formare de suluri de zapada; DN 3 : in localitati zapada viscolita 5-10 cm, in afara localitatilor zapada 10 cm-150 cm, viscol la sol cu formare de suluri de zapada; A A2+A A4 : zapada 20 cm;

Judetul Calarasi : DN 3, DN 3A : zapada 10-20 cm, viscol la sol cu formare de suluri de zapada; DN 3B, DN 21 : zapada framantata 10-15 cm, viscol la sol cu formare de suluri de zapada; DN 31 : zapada framantata 5-10 cm, viscol la sol cu formare de suluri de zapada; A A2 (Lehliu-Drajna) : zapada framantata 40-60 cm, viscol la sol cu formare de suluri de zapada; A A2 (Drajna-Cernavoda) : partial zapada framantata 3-4 cm, alternand cu zone cu zapada 10-12 cm, viscol la sol cu formare de suluri de zapada;

Judetul Ialomita : Slobozia : in localitati zapada framantata 3-5 cm, in afara localitatilor zapada viscolita 25-30 cm, viscol la sol ; Fetesti : zapada 10-50 cm , viscol la sol cu formare de suluri ;

Judetul Braila: - DN 2B : in localitati zapada framantata < 1 cm, in afara localitatilor uscat, viscol la sol (fara depunderi de carosabil), DN 21 : in localitati zapada framantata 1-2 cm, in afara localitatilor partial uscat/partial zapada < 1cm, viscol la sol cu formare de suluri de zapada, DN 22B : uscat alternand cu zapada < 1cm; DN 22, DN 23: in localitati zapada framantata < 1 cm, in afara localitatilor uscat, viscol la sol;

Judetul Tulcea: DN 22 : zapada batatorita 1-4 cm, DN 22A : zapada 2-5 cm, alternand cu zone cu zapada 5-15 cm (km 20+000-32+000, 34+000-43+000, 44+000-64+700), viscol la sol cu formare de suluri de zapada , DN 22D, DN 22F : zapada 2-5 cm, viscol la sol cu formare de suluri de zapada, DN 22E : zapada 1-3 cm."