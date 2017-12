Starea tânărului rrom bătut în Franţa se ameliorează

”Starea tânărului rrom care a fost bătut cu bestialitate la Pierrefitte (în departamentul Seine-Saint-Denis), plasat în comă artificială, se ameliorează, însă diagnosticul rămâne în continuare fragil”, relatează ”Le Figaro“ în ediţa de ieri. Tânărul, care trăia de puţin timp, împreună cu familia şi alţi rromi, într-o casă abandonată, a fost găsit în seara de 13 iunie, inconştient, abandonat într-un cărucior de supermarket, în apropiere de cartierul problematic La Cité des Poètes. Prezentat mai întâi sub numele de Darius, în vârstă de 16 ani, ulterior s-a dovedit că tânărul se numeşte, de fapt, Gheorghe, are 17 ani şi a fugit dintr-un centru de psihiatrie din România, pentru a se alătura părinţilor în Franţa, pe teritoriul căreia a pătruns sub o identitate falsă. Violenţa extremă a cărei victimă a fost l-a determinat pe preşedintele Francois Hollande să reacţioneze personal, denunţând ”acte care nu pot fi numite şi injustificabile”.

”Cuvântul „rrom“ a devenit sinonim cu „delincvent“”, scrie cotidianul britanic ”The Guardian”, analizând situaţia rromilor din Franţa, după linşarea tânărului, şi citându-l pe muzicianul şi europarlamentarul român Damian Drăghici, care spune că nu înţelege de ce rromii sunt stigmatizaţi peste tot, ei având nevoie, ca şi ceilalţi, să muncească şi să trăiască. Potrivit ”The Guardian”, atacul brutal asupra lui Darius a relevat tensiunile etnice din Franţa. ”Făcând parte din problema mai mare a atitudinilor politice şi sociale faţă de imigranţi în general, rromii sunt, cu siguranţă, o problemă socială foarte vizibilă în capitala Franţei. Dacă familiile cu bebeluşi şi copii mici care dorm în staţiile de autobuz din pieţele-simbol ale oraşului, precum Place de la République şi Place de la Bastille, pe ploaie, frig crâncen sau vreme bună, inspiră un anumit grad de milă publică, percepţia altor grupuri este mai puţin pozitivă”, notează publicaţia. Jurnaliştii britanici scriu că ”este ilegal să se colecteze date pe criteriul etniei în Franţa, astfel că nu există dovezi că găştile de copii care năvălesc pe lângă turişti să fure chiar sunt rromi. Dar, pentru că cuvântul „rrom“ a devenit sinonim cu „mic infractor“ sau „delincvent“, percepţia publică este că aşa se şi întâmplă”.