Starea tensionată din Ucraina ne aduce turişti

10:38:44 / 22 Aprilie 2014

Constanța nu se poate compara cu Odessa

Odessa este un oraş superb, are clădiri impunătoare construite acum 200 de ani, este un oraş mare cu 1 milion de locuitori. Constanța acum 200 de ani era un sat cu două geamii... Constanța, deşi este cel mai vechi oraş de pe teritoriul României, este paradoxal un oraş nou, construit în proportie de 75% în timpul comunismului. Aceasta e cauza pentru care Constanța nu dispune de clădiri vechi monumentale, aşa cum are Bucureşti, Iaşi, Craiova, Cluj sau Timişoara. Din păcate, chiar şi puținele clădiri vechi şi de mici dimensiuni pe care le are, acum sunt în paragină, astfel că un turist (român sau străin) când vizitează centrul Constanței nu vede decât două lucruri: lume proastă (țigani nespălați şi țigănci în halate) şi clădiri distruse, astfel că senzația de nesiguranță e prezentă în permanență... Centrul Constanței arată mai degrabă a oraş părăsit, un loc care îți inspiră teamă.