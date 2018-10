STAREA VREMII! Ce se va întâmpla în următoarele 3 zile, în Dobrogea?

În următoarele trei zile, vremea se va juca puțin cu noi, în Dobrogea. Astfel, dacă pe 25 octombrie, meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse între 12 și 14 grade C, iar minimele între 5 și 8 grade C, pe 27 octombrie, vremea va cunoaște o încălzire semnificativă, respectiv maximele vor fi cuprinse între 17 și 23 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 10 și 14 grade C. Și pe 26 octombrie, mercurul în termometru va urca cu câteva grade față de ziua precedentă. Astfel, maximele vor fi cuprinse între 16 și 19 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 7 și 12 grade C. Vom reveni cu eventualele modificări ale vremii, anunțate de meteorologi.