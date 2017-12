Starea vremii la Constanța, pentru următoarele zile!

Meteorologii anunță pentru următoarele 3 zile o vreme frumoasă la malul Mării Negre, cu excepția zilei de sâmbătă, 20 mai, când sunt anunțate precipitații și descărcări electrice. Astfel, joi, 18 mai, vremea va fi frumoasă, vom avea parte de mult soare și de temperaturi maxime cuprinse între 16 și 21 de grade C și minime între 8 și 12 grade C. Vineri, 19 mai, va fi mai cald; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 23 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 9 și 12 grade C. Pentru ziua de sâmbătă, 20 mai, meteorologii spun că vom avea nevoie de umbrele, dar va fi cald; maximele vor fi cuprinse între 15 și 20 de grade C, iar minimele vor fi între 7 și 11 grade C.