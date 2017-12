Start cu dreptul pentru CVM Tomis

Divizia A1 la volei masculin a debutat sâmbătă cu o etapă destul de liniştită, încheiată cu victorii scontate ale favoritelor. Două meciuri au necesitat cinci seturi pentru stabilirea învingătoarei, cele de la Cluj-Napoca şi Piatra Neamţ, iar primele patru clasate din sezonul trecut şi-au trecut lejer în cont câte trei puncte în clasament.

O victorie de trei puncte a obţinut în primul meci oficial al sezonului şi CVM Tomis Constanţa, care s-a impus pe terenul lui SCM U. Craiova cu 3:0 (25:22, 25:18, 25:21). Cu excepţia primului set, meciul a fost la discreţia echipei oaspete, care în ultima parte a setului 3 a introdus pe teren toţi jucătorii de pe banca de rezerve. Au evoluat pentru CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Victor Karagyozov): Blanco - Maiyo, Began, Birău, Voinea, Stoykov şi Joel Silva - libero (au mai jucat Pavel, Lescov, Zahar şi Plotyczer). „E bine că am păşit cu dreptul în acest campionat. Ne aşteptam la un meci greu la Craiova, pentru că orice echipă doreşte să câştige primul meci din campionat. Au fost două seturi mai strânse, dar în ultimul set nu s-a pus problema învingătoarei”, a spus după meci Radu Began, căpitanul echipei constănţene. „Aşa cum preconizam, am avut un început de meci mai greoi, cu destule ezitări, dar valoarea noastră superioară a fost decisivă şi ne bucurăm că nu am pierdut niciun punct pe terenul Craiovei”, a adăugat Florin Voinea.

Iată şi celelalte rezultate din prima etapă a Diviziei A1 la volei masculin: CSU Galaţi - Remat Zalău 0:3 (16:25, 21:25, 18:25); Dinamo Bucureşti - U. Timişoara 3:0 (25:10, 25:15, 25:17); Explorări Baia Mare - CSM Bucureşti 3:1 (25:18, 16:25, 25:15, 25:19); U. Cluj - Steaua Bucureşti 2:3 (25:21, 16:25, 25:23, 17:25, 8:15); VCM Piatra Neamţ - Unirea Dej 3:2 (25:16, 25:19, 24:26, 21:25, 15:12).