Start cu lider-surpriză în Seria I

După trei etape scurse din actualul sezon al Ligii a II-a, Seria I, din care face parte și FC Farul, are un lider-surpriză, nou-promovata Dunărea Călărași, pregătită de Ionel Ganea, care o devansează pe marea favorită la promovare, Rapid București. Mai mult, călărășenii sunt singurii care nu au cunoscut gustul înfrângerii în primele trei jocuri, în timp ce fostele prim-divizionare Ceahlăul Piatra Neamț și Oțelul Galați au bifat un singur succes, însă moldovenii au un meci mai puțin disputat. Tot o singură victorie au înregistrat și constănțenii, dar și formația pregătită de Constantin Gache are un meci în minus, întrucât nu a jucat în etapa de sâmbătă, adversarul, FCM Dorohoi, retrăgându-se din campionat din cauza problemelor financiare. „Dacă ne raportăm la meciul cu Rapid, pot spune că suntem în grafic, chiar dacă nu ne-a trecut amărăciunea de la înfrângerea cu Ceahlăul Piatra Neamț, din prima etapă. În privința startului de campionat, nu mă surprinde că, după trei etape, pe primul loc este o echipă nou-promovată, pentru că astfel de formații încep sezonul cu plus de motivație. Probabil că spre finalul turului vor începe să apară rezultate normale, însă trebuie să ținem cont și de faptul că este un campionat aparte, pentru că liga secundă se reorganizează și vor retrograda mai multe echipe. În aceste condiții, orice punct este extrem de important”, a spus președintele grupării de pe litoral, Auraș Brașoveanu.

Constănțenii vor avea șansa de a obține al doilea succes vineri, de la ora 19.00, când vor întâlni pe teren propriu pe Academica Clinceni, în etapa a 4-a. Oaspeții, care se numără printre favoriții la calificarea în play-off, au pierdut surprinzător sâmbătă, în propriul fief, 0-1 cu CS Balotești. „Probabil că și-au privit adversarii de sus și de aceea au pierdut. Vor veni la Constanța să demonstreze că a fost doar un accident și trebuie să tratăm jocul cu multă seriozitate. Este o echipă cu jucători experimentați și nu trebuie lăsată să-și facă jocul. Noi trebuie să câștigăm cele trei puncte și vrem să demonstrăm că nu suntem cotați întâmplător cu șanse la promovare”, a explicat Brașoveanu.