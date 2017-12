Start cu surprize la turneul feminin ITF de la Mamaia

A cincea ediție a turneului „Mamaia Idu Trophy Comvex”, inclus în circuitul ITF și dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari, a programat ieri, pe terenurile de la Tenis Club Idu din stațiunea Mamaia, primele meciuri de pe tabloul principal de simplu, unde sunt prezente 17 tenismene din România. „Balul” a fost deschis pe arena centrală de întâlnirea dintre Anastasia Komardina (locul 239 WTA), finalistă la Campionatele Europene de juniori de anul trecut, și Raluca Georgiana Șerban (571 WTA), rusoaica în vârstă de 18 ani impunându-se clar, cu 6-1, 7-5. În schimb, Nicoleta Dascălu (457 WTA) a dat peste cap calculele hârtiei și a învins-o pe germanca Antonia Lottner (280 WTA), cap de serie nr. 7, cu 6-4, 6-2, iar Ioana Loredana Roșca (501 WTA) a produs o mare surpriză, eliminând-o, încă din primul tur, pe elvețianca Conny Perrin (284 WTA), cap de serie nr. 5, cu 3-6, 6-2, 7-6 (7/2). În singurul duel românesc al zilei, Alexandra Cadanţu (WTA), cap de serie nr. 6, a trecut fără probleme de Irina Maria Bara (335 WTA), cu 6-3, 6-1. În ultimul meci de simplu al zilei de debut, elvețianca Amra Sadikovic a câștigat clar în fața bulgăroaicei Isabella Shinikova, cu 6-3, 6-1.

Azi, de la ora 10.00, sunt programate celelalte partide din turul întâi al probei de simplu, primul meci de pe arena principală aducându-le față în față pe Ana Bogdan (187 WTA, principala favorită) și Cristina Ene (426 WTA).

APEL CĂTRE FANII TENISULUI

Organizatorii au susținut, ieri, o conferință de presă, în care au prezentat condițiile de desfășurare ale turneului și au făcut un apel către iubitorii de tenis să vină în tribune, mai ales că intrarea este gratuită. „Cu această competiție se încheie cea mai frumoasă și solicitantă vară pentru clubul nostru, care a avut onoarea să organizeze, în premieră, un meci de Cupa Davis. Este singurul turneu de această valoare care se dispută în această săptămână și singurul care se desfășoară pe zgură în această perioadă. S-a dovedit a fi de bun augur pentru câștigătoare, întrucât Andreea Mitu, învingătoarea de anul trecut, a ajuns până pe locul 70 WTA, iar cea din urmă cu trei sezoane, canadianca Sharon Fichman, a intrat în prima sută a clasamentului WTA”, a declarat Alina Idu, directorul turneului. „Turneul se suprapune cu calificările pentru US Open și mă așteptam să avem o prezență mai slabă, dar au venit două jucătoare din primele 250 din lume. Au ales să vină aici, deși ar fi ieșit mai bine financiar dacă mergeau la New York, ceea ce înseamnă că acest turneu s-a înrădăcinat deja în programul acestor tenismene și a devenit un obiectiv al sezonului. Faptul că sunt multe jucătoare din România pe tabloul principal sper să aducă mai mulți spectatori în tribune, iar șansele să avem o româncă în fazele superioare sunt foarte mari”, a spus supervizorul turneului, Dan Nicolae. „Ca de fiecare dată, indiferent că a fost vorba de juniori sau seniori, DJST Constanța este alături de Tenis Club Idu, în acest an finanțând diferite acțiuni în cadrul clubului”, a completat Emil Ionescu, director adjunct al DJST.