Start fals pentru FC Farul

În ciuda unei campanii spectaculoase de achiziţii, FC Farul Constanţa a pornit cu stângul în noua ediţie a Ligii a II-a la fotbal, cedând, sâmbătă, pe teren propriu, în prima etapă, scor 0-2, în duelul cu Sportul Studenţesc Bucureşti. Constănţenii au început jocul într-o formulă ciudată, în echipa de start aflându-se Coteanu, care a jucat foarte puţin în amicale, şi Bîrlădeanu, venit la Constanţa cu o zi înaintea jocului, în timp ce V. Sandu, titularizat în mod obişnuit ca fundaş central, a evoluat pe partea stânga a defensivei.

„Acestea sunt soluţiile şi îmi asum tot ceea ce s-a întâmplat pe teren”, a declarat, neconvingător, antrenorul Ion Barbu. În aceste condiţii, Sportul a dominat autoritar prima repriză, deschizând scorul prin Novac, în min. 20, cu un şut din mijlocul careului, după o gafă a lui Băjan. Fără vreo ocazie în prima parte a întâlnirii, gazdele au forţat după pauză, dar nici Ţabără, nici S. Chiţu, nu au găsit soluţiile pentru a-l învinge pe Ormenişan. Mai mult, bucureştenii au mărit diferenţa de pe tabela de marcaj după lovitura de pedeapsă acordată în urma faultului lui Ţabără asupra lui V. Lazăr şi transformată de Ghinga, în min. 73. Finalul a fost dominat de puţinii suporteri din tribune, care şi-au fluierat favoriţii.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Ion Barbu): G. Curcă - Băjan, Stegaru, Ţabără, V. Sandu - Ivanovici (55 Stoianof), Buzea, Bîrlădeanu (81 Ghenciu), Coteanu (61 D. Popa) - S. Chiţu, M. Matei; Sportul (antrenor Eusebiu Tudor): Ormenişan - Beţa, D. Lung, Patriche, Farmache - Novac, Ghinga - V. Lazăr, I. Şerban, Nistor - L. Dobre. Au arbitrat: Cătălin Buşi (Rm. Vîlcea) - Marius Marchidanu (Brăila) şi Florin Puchianu (Ulmi). Cartonaşe galbene: Stegaru, Ţabără, Stoianof, D. Popa / Farmache, V. Lazăr.

La final, Ion Barbu şi-a cerut scuze suporterilor pentru eşecul în faţa Sportului. „Îmi pare rău că am început cu stângul, dar am întâlnit o echipă bine organizată şi am cedat pe două greşeli personale. Nu am cum să fiu mulţumit de vreun jucător. Am pierdut o bătălie, dar nu şi războiul. Este normal să fie presiune, pentru că suntem Farul, iar lumea aşteaptă să revenim în prima ligă”, a spus tehnicianul constănţean.